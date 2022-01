“ON AIR!” – CORSI: “Kamara con Oliveira sarebbe tanta roba”, PALIZZI: “Roma reattiva sul mercato, i due acquisti giocheranno tantissimo”, ROSSI: “Non guardo più il pedigree dei giocatori, ora conta solo il campo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Sergio Oliveira è un giocatore già fatto, si conosce il suo valore, è un calciatore importante. Io penso che sia un giocatore molto forte. Poi però per essere coerente con quanto ho maturato in questi giorni, io sono stanco di portarmi sulle spalle che vengono qui a Trigoria. E’ venuto Oliveira? Io non guardo più il loro pedigree, ma solo quello che faranno qui alla Roma. Vedremo se darà una mano alla Roma, se lo farà dirò “meno male che l’abbiamo preso”. Io non faccio l’album delle figurine, io voglio che la Roma vinca le partite. Per ora mi limito a dire benvenuto, mi fa piacere avere un giocatore con una credibilità internazionale molto importante, e ora vediamo quello che fa…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Si parla di un possibile arrivo di un altro centrocampista nonostante l’acquisto di Oliveira, e cioè Kamara. Se così fosse sarebbe tanta roba. Sarebbe un altro centrocampo, non sarebbe il più forte del mondo, ma sarebbe un’altra storia… Dzeko? Per vincere è dovuto andare via dalla Roma. Non ci posso credere…senza invidia, ma uno un po’ rosica…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “La Roma in controtendenza con quanto succede nel mercato di gennaio prende almeno due giocatori pronti a darti una mano e non è poco. E’ vero, i giocatori non sono quelli che ti fanno stropicciare gli occhi, ma sono due che giocheranno una marea di partite e che piacciono al mister. Questo è molto importante, non era scontato a gennaio. Si sta parlando poco di questi due giocatori che sono arrivati, che vedremo tantissime volte in campo. La Roma sta reagendo. E’ vero, ci sono tanti problemi e la classifica è deludente, ma la Roma non è ferma sul mercato…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Sergio Oliveira? Nessuno toglie la possibilità di tramutare il prestito di sei mesi in 18 mesi, a giugno tu potresti anche posticipare il suo acquisto di un anno. Con Mourinho in panchina devi adeguarti a lui sul mercato, devi per forza essere reattivo. Devi fare del tempismo il tuo cavallo di battaglia, altrimenti rischi di non poter contare sui rinforzi per 4 o 5 partite, perchè ora comincia anche la Coppa Italia…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Il problema è che Dzeko nella Roma in sei anni non ha vinto niente anche quando aveva una squadra che era in grado di vincere qualcosa. Si può dire che è stata un’occasione persa? La Supercoppa in quegli anni l’ha vinta anche il Milan di Montella, la Fiorentina ha fatto una finale di Coppa Italia…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Dzeko ha già vinto un trofeo con l’Inter e alla Roma non ha vinto niente in sei anni? Ma mica per colpa sua… Non vedo però perchè criticare Abraham, lui sta facendo più del suo rispetto a quanto fa la squadra in generale. Pellegrini prima del rigore era il nuovo capitano che trascinava la squadra, poi sbaglia il rigore e diventa un co*lione… I giudizi non devono essere dati sul singolo avvenimento, e Pellegrini è uno dei migliori della Roma così come Smalling, ma anche lui in quei dieci minuti è andato in confusione totale e il gol di De Sciglio è stata colpa sua. Ma questo non toglie che sia uno dei migliori calciatori che abbiamo… Se mi prenderei Dybala alla Roma? Classico giocatore che prenderei subito, e non prenderei mai. In un campionato gioca titolare 10 partite, poi c’è un refolo di vento e salta 5 partite…costa troppo, e io non investirei tutti quei soldi per un giocatore così…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “La Roma come società mi sembra abbastanza reattiva sul mercato, anche nelle cessioni. Mi danno in arrivo un altro in giallorosso: Ndombele. E’ una bella rivoluzione per gennaio tra partenze e arrivi… Roma-Cagliari? Ai giallorossi mancano diversi giocatori, e i sardi si sono rilanciati nelle ultime due partite…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La difesa della Roma manca quasi in blocco… La partita diventa più difficile di quanto doveva essere. Il Cagliari viene da due vittorie, che è una cosa incredibile visto quanto fatto prima. Della Roma ci sono cose che preoccupano: la squadra torna a 4, ma Maitland-Niles non penso sia giocatore da difesa a quattro, come contenimento lascia a desiderare. E Oliveira con due allenamenti gioca titolare…è un buon giocatore, ma non so quanto possa essere utile. Ecco perchè la partita diventa più difficile di quanto doveva essere…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Penso che il centrocampo della Roma era il reparto più debole, soprattutto quando Cristante e Veretout vanno in apnea. Oliveira è un ottimo giocatore, è un calciatore che ha giocato in una grande squadra e a grandi livelli, può dare un bel contributo…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma rischia, la partita di domenica può diventare difficile, le mancano tanti calciatori e il Cagliari ha ritrovato fiducia. Contro la Roma non avranno la necessità di fare risultato e giocheranno sereni, e la partita si può complicare. Non sarà facile per la Roma…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Tra Oliveira, Cristante e Veretout uno già sta fuori, è una rotazione considerata anche la partenza di Villar. Ndombele del Tottenham? Ricordiamoci sempre che prende uno stipendio straordinario. Io sono convinto che per Oliveira le qualità ci siano, anche se il Porto lo ha venduto a 15 milioni, valutazione non da top player…”

