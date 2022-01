Anche Smalling out: Roma, è emergenza difesa

AS ROMA NEWS – Roma in emergenza difesa per la partita di domenica contro il Cagliari. Dopo le squalifiche di Cristante e Ibanez, in settimana sono diventati indisponibili prima Karsdorp e ora Chris Smalling.

Un brutto colpo per Josè Mourinho, che ora dovrà mandare in campo una formazione del tutto inedita contro i sardi. Scontato il ritorno al 4-2-3-1 con Mancini-Kumbulla coppia centrale, Maitland-Niles e Vina ad agire sulle corsie esterne.

A centrocampo pronto l’esordio di Sergio Oliveira, che farà coppia in mezzo con Jordan Veretout. Pellegrini agirà sulla trequarti insieme a Mkhtiaryan e Zaniolo, con Abraham di punta. Sempre che non spuntino fuori nuove indisponibilità da qui a domenica pomeriggio.

La speranza di Mou è di riuscire a recuperare Karsdorp prima di domenica e avere un’alternativa in più per la fascia destra. Impossibile invece il rientro di Smalling.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero / La Repubblica / Gazzetta dello Sport