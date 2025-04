“ON AIR!” – LO MONACO: “De Zerbi alla Roma mi piacerebbe moltissimo”, PIACENTINI: “Vedovi di Ranieri senza nemmeno sapere che dirigente sarebbe”, CORSI: “Marino vergognoso, voleva fare uno stadio con un abuso”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Da ieri continuo a pensare che se Rensch sta bene si può prevedere Saelemaekers sotto punta con Soulè dall’altra parte e Dovbyk davanti. Pellegrini? Se mi garantisse un gol all’andata e uno al ritorno in ogni derby gli farei un quinquennale solo per questo, ma credo che la sua avventura alla Roma sia finita qui. E non so se domenica giocherà, ma non sarei per niente sorpreso se giocasse titolare… Lazio che pensa più al Bodo che alla Roma? Non ci credo mai nella vita. Ranieri? Siamo nel paradosso: siamo già vedovi di un potenziale dirigente senza sapere che dirigente sarebbe, perchè quel ruolo non lo ha mai fatto…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Mancini? Avrà suggerito delle mosse alla Samp, ma non andrà oltre quello per non bruciarsi in vista di un suo ritorno in panchina. Shomurodov-Dovbyk nel derby? Mossa mai utilizzata fino a ora da Ranieri a inizio partita, anche perchè non avrebbe cambi in attacco, e questo pensiero incide nella scelta finale…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Ignazio Marino stava per fare un abuso pur di costruire lo stadio con Pallotta, ora vuole salvaguardare il bosco e fare di tutto per non far fare sto stadio. Se fosse un verde della prima ora ci poteva stare, perchè è un tema importante, ma lui voleva fare uno stadio che non si poteva costruire con un abuso edilizio, e ora fa il puro…non ne possiamo più di questi personaggi…Marino è vergognoso…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Marino? Dagli errori si impara e ha capito l’importanza dell’ambiente e del territorio, e io sono d’accordo. Bisogna tutelare il bosco, e il bosco c’è. Io dico: “Forza bosco, bosco uno di noi“…Fra l’altro pare che nel bosco si sia perso Ten Hag…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “E’ sparita la questione allenatore, non c’è niente… Finalmente si sono accorti che Pioli fino a metà luglio non si può liberare, e dovrebbe rinunciare a 12 milioni di euro, e quindi c’è uno standby. Io spero davverop che non ci si incastri su Pioli, e io mi ci sto allontanando da Pioli. Il problema è che qua siamo ancora ai colloqui, e per questo non si sa ancora niente…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Con tre punti saresti ancora in gioco per la Champions, con un pari no. Io non escluderei l’ipotesi due punte, e non è per niente scontato che possa giocare Pellegrini. Ranieri? Secondo me il suo ruolo all’interno della Roma non è così definito, ed ecco perchè sono arrivate certe dichiarazioni. Un minimo di chiarezza penso che sia giusto farla…”

Riccardo Cotumaccio (Tele Radio Stereo): “Noi siamo abituati a vedere e a pensare al campo e non ci pensiamo, ma tutti questi mesi senza un direttore generale non li ricordo. Penso che i Friedkin stiano stabilendo un record per la Roma… Noi abbiamo visto di tutto in questa gestione e non ci facciamo più nemmeno caso, ma i mesi senza un dirigente che detti la linea sono troppi per un club così importante…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Tendiamo a sottostimare il valore della Lazio, che ha calciatori buoni e la classifica sta lì a dimostrarlo. Io penso che domani sera i biancocelesti penseranno più al derby che al Bodo, e io spero che il risultato per la gara di ritorno sia in bilico. Io penso che nella loro testa sta settimana ci sia il derby, e per questo domani faranno un minestrone per cercare di non stancarsi troppo e portarsi a casa un buon risultato. E spero di averci ragione, perchè se ci pensano troppo al derby, domani rischiano di andare incontro a una brutta figura…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Io vorrei un allenatore giovane, di prospettiva, che possa costruire, che possa crescere, e che non devo pagare 10 milioni di euro. Quello che è Xabi Alonso per il Leverkusen o Kompany per il Bayern Monaco…e ce l’avevamo…E alla Roma nessuno ti chiederebbe di vincere lo scudetto il primo anno o di andare in Champions League dopo anni che non ci riesci, quindi il progetto si poteva far partire in maniera differente, ed era partito con De Rossi. Ora sarebbe bello scegliere qualcuno di questa schiera, De Zerbi mi piacerebbe moltissimo. A me a livello caratteriale piace da morire, è quello che mi dà le “vibes” migliori…”

Xavier Iacobelli (Radio Radio): “La trasferta in Norvegia per la Lazio sarà molto faticosa, anche per la distanza, e ricordiamoci che si gioca di giovedì, ed è un aspetto da tenere presente. La Roma gode di uno stato psicologico felice, ma la Lazio si avvicina al derby convinta di essere forte. Secondo me è una partita che si annuncia equilibrata, e non sempre il favorito vince… Pellegrini? Dopo Totti e De Rossi, viene chiesto di essere sempre determinanti. Per me resta un patrimonio della Roma nonostante le problematiche fisiche che ne hanno condizionato il rendimento…”

Redazione Giallorossi.net