Calciomercato Roma, Ghisolfi punta Lucumì: duello con Napoli e Inter in estate

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – C’è anche la Roma tra i club che si stanno muovendo per Jhon Lucumí, roccioso centrale colombiano del Bologna. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dal giornalista Rudy Galletti, i giallorossi hanno chiesto informazioni sul difensore classe ’98, che ha attirato l’interesse anche di Napoli e Inter. Un segnale chiaro: il futuro della retroguardia romanista è tutto da scrivere, e il profilo dell’ex Genk risponde a molte delle caratteristiche cercate da Trigoria.

Mancino, fisico, e con i piedi buoni. Lucumí è un centrale moderno, capace di guidare la difesa e di impostare l’azione dal basso. La sua carriera in Europa è decollata in Belgio, dove è stato eletto due volte miglior difensore del campionato, e ora in Serie A sta confermando la sua crescita con prestazioni solide sotto la guida di Vincenzo Italiano. In questa stagione ha anche debuttato in Champions con il Bologna, segnando il suo primo gol europeo lo scorso novembre contro il Lille.

Lucumí è legato ai rossoblù fino al 2026, ma l’interesse crescente dei big del campionato – Roma compresa – potrebbe riaccendere la corsa nelle prossime settimane. Con Hummels che dirà addio al calcio e Ndicka al centro delle voci di mercato, la Roma valuta rinforzi affidabili per la retroguardia. E il colombiano, già vicino al Barcellona nel 2021 prima che un ritardo burocratico facesse saltare tutto, rappresenta un’opzione concreta per la nuova era post-Ranieri.

🚨🗣️ #ASRoma and #Napoli have shown interest in Jhon #Lucumi, joining #Inter among the clubs that have inquired about the 🇨🇴 player.

📃 The centre-back has a contract with #Bologna until 2026. #Transfers pic.twitter.com/pmJkLxtEQW

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) April 9, 2025