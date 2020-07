“ON AIR!” – GALOPEIRA: “Trigoria è tornata la fogna che era, ora chi glielo spiega a Fonseca?”, CORSI: “Spero che il portoghese vada via, serve un allenatore serio”, BERSANI: “Classifica penosa, distacchi imbarazzanti”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Lo sapevate che è finita l’immunità di Fonseca? Il suo vero lavoro comincia adesso. Qui non si riesce mai a fare solo l’allenatore. Chi glielo spiega a Fonseca cosa sta succedendo. Chi glielo spiega che Trigoria è tornata ad essere la fogna che era…oddio mi sa che mi sono allargato, forse l’ho detta troppo forte, però è quello che penso… Chiedo scusa per il termine che ho usato, perchè parliamo della casa della Roma, ma è quello che penso…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Cacciamo Pallotta, mandiamolo via, basta… Mkhitaryan resta e siamo tutti felici. Guardate che la Roma, con questi giocatori alla fine non si merita di stare in queste posizioni. Tanta gente è convinta che bisogna cominciare dall’allenatore. Non sarà una squadra travolgente, ma non sono manco tutti sconosciuti…levando Pastore eh… Ma se mi chiedessero chi farei restare tra Fonseca e Pastore, risponderei Pastore. Io spero che vada via Fonseca, almeno arriva un allenatore serio che capisce di calcio e che Pastore non lo fa mai giocare…”

David Rossi (Roma Radio): “Mkhitaryan ha raggiunto l’accordo per il prolungamento del suo contratto, e ha raggiunto anche un accordo preliminare per la permanenza del prossimo anno. Conosceremo i dettagli a fine stagione, non è ancora il momento. Ma la sensazione è che Mkhitryan farà parte del futuro prossimo della Roma, e questo mi fa contento. E’ un giocatore straordinario, purtroppo tra infortuni e pandemia ci ha fatto solo intravedere le sue qualità. Per la Roma sapere di avere un Mkhitaryan tra le sue fila anche per il futuro è importante, perchè è un giocatore di statura internazionale, molto talentuoso, che può farti vincere le partite con una giocata. Sono giocatori che devi tenerti stretto…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Se riesci a cedere Juan Jesus e Pastore, e cedi anche Dzeko, tu Cavani te lo sei pagato e ti avanza pure qualcosa…in teoria è tutto giusto. Però questa cosa di abbassare il monte ingaggi vendendo giocatori con stipendi pesanti lo dicono tutti gli anni ma non ci riescono mai… Cambiare Dzeko con Cavani? Io ho sempre avuto un debole per Edinson, e poi per tra 33 anni e 35 anni c’è una bella differenza…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Scambiare Cavani con Dzeko? Non lo farei, mi prenderei Cavani più Dzeko. Pensa quanto voglio fallire… Il problema è che non si può fare. Io se devo cambiare Dzeko lo faccio con uno che ha dieci anni di meno, non uno che ne ha solo due di meno…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “La Lazio di ieri non era irresistibile, poteva non vincere contro chiunque, ma Torino, Genoa, Spal sono davvero squadre scarse. La Roma? E’ come un pugile che parte pensando di vincere il titolo e invece le prende da tutti. L’anno scorso ha perso con la Spal sia in casa che fuori, ma vi rendete conto. La Roma prende un allenatore, il primo anno va bene, costruisce la squadra, e subito gliela smontano. E l’allenatore finisce per diventare un incapace. E poi avanti un altro. Questa è la storia… Mkhitaryan? L’Arsenal te o dà perchè non sa che farci… Scambio Milik-Under? Ma ce lo porto io a Napoli…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Pedro? Vedremo se sarà stata una scelta buona o una delle tante da cancellare di questa non società. Se parliamo della carriera, parliamo di uno che vale più di tutta la rosa della Roma. Ma qua parliamo di dare un Oscar alla carriera di Pedro, o se può fare la differenza, di dare il suo contributo alla Roma che verrà… Classifica della Roma? Pietosa, ci sono distacchi imbarazzanti dalle prime della classe. Il problema è stato non riuscire a battere le squadre davanti, ma tanti ne hai persi contro avversari comodamente alla tua portata… Scambio Milik-Under? Parliamo di un giocatore che ha offerte dalla Juventus in giù, il polacco non ci verrebbe mai alla Roma…

Roberto Renga (Radio Radio): “Mkhitaryan alla Roma senza sborsare nulla? Ma non credo… Sono molto contento che rimane a Roma, mi sembra un giocatore tecnicamente di un altro livello. Ma non credo che tutto questo sia gratis, una penale all’Arsenal gliela devi pagare, è evidente. Non so di quanto, e chi la deciderà, ma la penale la devi pagare, poi vediamo quanto sarà. Ma la notizia che Miki rimane è una bella notizia… Ora viene fuori un bell’attacco, non giovanissimo, perchè Pedro-Dzeko-Mkhitaryan sono punti fermi… Scambio Milil-Under? Ci guadagnerebbe la Roma, è ovvio…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Milik alla Roma è molto difficile, ha altre ambizioni, è un grande giocatore che in Europa vorrebbero tutti… E poi hai sempre Dzeko, che può farti ancora un anno o due… Io come vice Dzeko prenderei Caputo del Sassuolo. A volte si prendono giocatori strapagati e si ignorano quelli sotto casa. Mkhitaryan? E’ un bel giocatore…”

Franco Melli (Radio Radio): “Scambio Milik-Under? Non ci credo proprio, non credo alle favole. Napoli-Atalanta? La Roma ora deve sperare in una sconfitta dell’Atalanta e di vincere la sua partita contro l’Udinese, che non è semplicissimo visto come stanno le cose…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Scambio Milik-Under? A parte che non può essere alla pari, perchè Milik non può valere come il turco. Milik è un attaccante che ha sempre fatto gol, Under è una meteora, non si sa chi è… Fa una grande partita, e poi sparisce nell’oblio. E’ evidente che ci guadagnerebbe la Roma, ma è impossibile…. Under è un corpo estraneo, lo dice anche il fatto che non abbia ancora imparato la lingua…Lui farebbe la riserva anche al Bologna, perchè giocherebbe Orsolini… Champions? Anche se l’Atalanta dovesse perdere contro il Napoli e la Roma vincere, resterebbe 7 punti sopra. Non cambia niente, tanto la Roma che abbiamo visto non fa bene quattro partite di fila…”

