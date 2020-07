Roma, anche Dzeko finisce sul mercato

AS ROMA NEWS – “Roma, la crisi manda Dzeko sul mercato”, titola oggi Leggo (F. Balzani). Il giornale racconta come sia chiara la strategia del club giallorosso: senza Champions finiranno quasi tutti sul mercato, specialmente quei giocatori, come Edin, che guadagnano cifre difficilmente sostenibile.

Per Dzeko, l’attaccante che con la maglia giallorossa ha fatto la storia dei capitolini, si riapre dunque la strada verso l’Inter, con Conte ben contento di averlo con sé: la Roma non lascerà partire gratis il bosniaco, ma con 10 milioni di euro stavolta Edin lascerà Trigoria, soprattutto se non dovesse accettare la spalmatura del suo contratto.

E se Dzeko dovesse partire chi arriverà al suo posto? Il sogno è Cavani, che da Spagna e Uruguay lo accostano alla Roma: il centravanti del PSG si libera a parametro zero, ma difficilmente accetterà meno di 8-9 milioni a stagione.

Fonte: Leggo