“ON AIR!” – CORSI: “Squadra scarsa, Pellegrini non deve fare il capitano”, PIACENTINI: “La Roma gioca in 10 da un po’ di tempo”, FERRETTI: “Partita desolante che ci ricorderemo a lungo”, FERRAZZA: “E nessuno ha chiesto scusa”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La squadra forte, anche se quando è molto concentrata, alla fine riesce a vincere, perchè hanno i piedi. Il problema di questa Roma è che sono scarsi. E’ talmente evidente. Poi prendiamocela con Mourinho, ma lui cosa deve fare se ha Matic che era stremato, Dybala che se fa due partite di seguito se poi tira un rigore si fa male… Questa è una squadra da ridere. Io se fossi un giocatore scarso verrei di corsa alla Roma, prendi una marea di soldi e la gente ti vuole bene. Pellegrini non è cattivo, ma non ce la fa. Non deve fare il capitano, e si deve riposare due o tre mesi. Ma se sta sempre male, allora facciamo tornare Aquilani, che almeno è più tecnico. Lui non ha proprio il piglio del capitano, di quello che può prendere in mano una squadra, ma anche perchè sta male. Ma se c’è una rissa, e io quel giorno ho male alla spalla, io lascio stare…”

David Rossi (Rete Sport): “Abbiamo perso una coppa per una monetina, ci siamo dovuti cibare una finale di coppa di Campioni persa all’Olimpico ai rigori, ci siamo dovuto vedere Roma-Lecce dopo aver fatto una rimonta storica sulla Juve, abbiamo dovuto vedere Roma-Samp, una finale di Coppa Italia persa con quelli lì, una coppa Uefa persa in casa… Io pensavo che a 53 anni il buon Dio fosse più clemente con me e mi facesse vivere di meno queste situazioni… Quando ho letto la formazione della Roma ero rimasto perplesso, però contro la Cremonese B tutto sommato…e poi invece devo passare quella serata che io la paragono tranquillamente a Roma-Spezia. La Cremonese quest’anno ha vinto una sola partita: contro la Ternana nei 32esimi di finale di Coppa Italia. E’ una squadra alla sbando, allenata da un cartoccio di olive, e io mi devo vedere quel primo tempo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Coppa Italia era un obiettivo dichiarato della Roma. Noi sapevamo che la partita non sarebbe stata facile, ma tutto pensavamo tranne che a una Roma in quel modo, con quella formazione. Io non posso sentir parlare di rugby a fine partita, non posso pensare che sia un tema il fatto che la Roma rigiochi sabato. Io mi fido di Mou più di chiunque altro, ma non posso sentirmi dire che ha dovuto fare delle scelte perchè ci sono partite a distanza ravvicinata. E Pellegrini? Sta bene o sta male? Perchè la Roma gioca in 10 da una serie di partite. E se sta bene, va valutato per quello che fa e si merita 3. Se sta male allora non capisco perchè giochi. A centrocampo, se parliamo di giovani, come caratteristiche è meglio Bove accanto a Cristante di Tahirovic. E Camara perchè non gioca più manco 5 minuti? Ha una clausola sul contratto dove sta per raggiungere i minuti per il riscatto automatico?…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Io sto con il mister, magari resta altri 20 anni, ma nella sconfitta di ieri c’è dentro anche lui. Ieri se non faceva i cambi nel secondo tempo la Roma prendeva la goleada dalla Cremonese. Sono molto delusa. Pellegrini? Fisicamente non ci sta, si vede da come calcia. E’ un problema, perchè non è un calciatore non in forma, ma è un non in forma che fa il giocatore. Quella di ieri è stata una mancanza di rispetto verso i tifosi e la maglia della Roma, e nessuno ha chiesto scusa…”

Ubaldo Righetti (Radio Romanista): “In occasione del gol dell’uno a zero Tahirovic non rischia il passaggio orizzontale o in verticale, ma lo fa all’indietro, la sua scelta è sbagliata, doveva darla a Cristante, è un errore grave. Calma con Tahirovic, ha talento, ma se esageriamo con i complimenti e i paragoni scomodi gli facciamo fare la fine di tanti altri giovani. Kumbulla ha dei limiti, ma quel gol parte da lontano…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Secondo me Tahirovic sbaglia a dare la palla a Kumbulla, ma l’albanese si stava sbracciando nel dirgli di non passargli quella palla, ma di aprire il gioco, perchè lui sa bene di soffrire quel tipo di pallone. Tahirovic è uno che a quel livello forse può giocare, ma ancora non lo so. L’errore di Kumbulla invece mi fa pensare che a quel livello non ci può mai giocare. Secondo me non ci può stare dentro la rosa della Roma…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Partita molto brutta, pensata male, studiata male e intrepretata male. E vai a casa. E’ difficile adattarsi all’idea di essere andato fuori contro una squadra che non ha dato l’impressione di volersi giocare la qualificazione a tutti i costi, anche la Cremonese ha fatto turn-over. Lo ha fatto anche la Roma in maniera scriteriata. Chi ha tradito maggiormente la squadra sono stati Celik, che è un titolare, e Kumbulla, uno che quando non gioca ti chiedi perchè non lo fa. Partita desolante, che ci ricorderemo purtroppo per molto tempo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io prevedevo una partita complicata, ma non mi aspettavo lo sprofondo di ieri sera. Pensavo che si poteva portare avanti lo zero a zero, per poi segnare un gol nella ripresa. Dopo l’errore di Kumbulla la partita è andata in salita. Nel secondo tempo non c’era una logica e Celik ha completato l’opera. Prestazione deludente della squadra che non ha capito il momento importante. La gente continua, nonostante tutto, a stare vicino alla Roma e questa è la cosa più bella. Zaniolo? Io credo che ci sia la possibilità di poter ricomporre le cose, devono scendere in campo le diplomazie perchè ce n’è il bisogno. Anche la squadra deve dare un segnale…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Anche la Cremonese aveva tante riserve, e secondo me è sbagliato dire che Mourinho ha sbagliato formazione perchè dopo solo tre giorni c’era un’altra partita di campionato. Primo tempo orribile, ma il secondo non è stato molto meglio. Qual è stato il gioco della Roma? Ha messo 18 attaccanti, palla avanti e pedalare. Stop. Belotti è l’unico che ha fatto qualcosa, ma la Roma ha giocato male, male, male e non è la prima volta. Solo che questa è una sconfitta grave perchè Mou voleva aggiungere la Coppa Italia ai suoi trofei personali. La realtà è che il quarto posto è decisamente più importante della Coppa Italia, e ora lo dirà pure chi sosteneva il contrario. Io penso che alla Roma abbia fatto male festeggiare la sconfitta di Napoli, è un segnale di debolezza e poi i nodi vengono al pettine. Fatemi dire una cosa: ma Mancini è un giocatore di calcio o l’imitatore di Clint Eastwood? Il suo comportamento fa male a tutta la squadra. Ma buttarla in rissa a chi conviene, alla Roma o alla Cremonese? Ma perchè Mancini si comporta così? Ma pure i giovani vi sembrano pronti? A me l’unico che sembra pronto è Bove, e non gioca quasi mai…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La cosa che mi colpisce molto è che è stato completamente sbagliato l’approccio mentale alla partita. La Cremonese aveva già battuto il Napoli e tu non puoi affrontare un quarto di finale di coppa in questo modo. La Cremonese non puntava alla Coppa Italia, ma alla salvezza in campionato, e sono sorpreso della partita di ieri della Roma. Non è da squadra di Mourinho. E anche lui a fine partita mi è sembrato spento, e invece dovrebbe essere furioso con i suoi calciatori. Deve dare una scossa. La lettera di Zaniolo? E’ un po’ troppo comodo chiedere scusa e parlare di famiglia quando è finito il mercato. Perchè non era più una famiglia ieri e lo è improvvisamente diventata oggi?…”

