Zaniolo non si scusa, gelo dei Friedkin e dei romanisti. E oggi dalle liste Uefa la risposta del club

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La lettera di Zaniolo inviata ieri al club giallorosso, oltre che ai media, è stata accolta con una certa freddezza da parte della Roma.

A Trigoria si aspettavano un tentativo di riavvicinamento del calciatore a mercato chiuso: per Nicolò restare fermo almeno fino a giugno è un pensiero insopportabile. E così l’entourage del calciatore ha partorito una lettera dove si tende la mano al club, ma non si chiede scusa.

Oggi Zaniolo, certificato medico alla mano, dovrebbe saltare anche l’allenamento di oggi, quindi venerdì farà una visita psico-fisica e poi si allenerà a parte, lontano dalla squadra.

Sia i Friedkin che la piazza romanista non hanno perdonato il calciatore, e il messaggio di ieri, che invocava una tregua più che una pace, non è bastata a placare i malumori nell’ambiente giallorosso.

Ieri sia Pinto che Mourinho hanno preferito non parlare pubblicamente del tentativo di riavvicinamento del giocatore, ma oggi dal club arriverà una prima e significativa risposta su come il club intende comportarsi con Zaniolo: se la Roma deciderà di inserirlo in lista Uefa si andrà verso una riconciliazione. In caso contrario la sua stagione deve ritenersi conclusa in vista dell’addio di giugno.

Fonti: La Repubblica / Corriere della Sera / Corriere dello Sport