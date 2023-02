Camara e Solbakken ancora fuori: ecco perchè Mou gli preferisce i “suoi” bambini

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La predilezione di Mourinho per i suoi “bambini” è evidente. Talmente lampante che anche ieri il tecnico portoghese, in una partita da dentro o fuori di Coppa, ha deciso di puntare su Tahirovic e Volpato, snobbando i più esperti Camara e Solbakken.

I due acquisti di Tiago Pinto, il primo arrivato in estate per tamponare la perdita di Wijnaldum e il secondo in inverno per fare il vice Zaniolo, non sembrano essere molto considerati dal tecnico.

Il guineano non aveva sfigurato nelle poche apparizioni concesse dal tecnico in un certo momento della stagione: piede poco educato, ma tanta corsa ed efficacia nel recupero palla sul pressing fatto al portatore. Ma poi un infortunio e il concomitante “innamoramento” dell’allenatore per Tahirovic ha messo il giocatore di proprietà dell’Olympiacos di nuovo nelle retrovie. A cui Mou ha spesso preferito anche Bove, l’altro giovane in rampa di lancio dentro la Roma. Il vociferato (ma mai confermato) riscatto del giocatore legato a un certo numero di presenze potrebbe incidere nella scelta del tecnico di centellinarlo.

Discorso diverso per Solbakken: l’ex Bodo è arrivato a Trigoria in condizioni fisiche precarie e senza benzina nel motore per la lunga inattività. Ora però, a distanza di un mese, il giocatore dovrebbe essere teoricamente pronto a giocare almeno uno spezzone di gara.

“Ha talento“, ha detto Mourinho parlano di lui. Ma anche ieri per Ola non c’è stato spazio. Per ora il norvegese è ingiudicabile, avendo si e no toccato un paio di palloni in gare ufficiali da quando veste la maglia giallorossa. Arriverà il suo momento, ma al momento Mou non lo considera pronto.

