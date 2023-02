AS ROMA NEWS – Un’occasione sprecata. La Roma butta via la Coppa Italia e getta alle ortiche l’autostrada verso la finale che si era aperta dopo le eliminazioni di Milan e Napoli, regalando un’altra serata da sogno alla Cremonese che si ritrova magicamente in semifinale: i lombardi ad aprile avranno la possibilità di fare la storia nel doppio confronto con la Fiorentina.

La Roma versione horror di ieri paga anche le scelte sorprendenti del suo allenatore, che non trae insegnamento dal ko del Napoli contro i lombardi e decide per un turn-over azzardato, soprattutto nella scelta dei giocatori da mandare in campo: prevedibile l’inserimento di Kumbulla al centro della difesa al posto di Smalling, decisamente meno quelli di Tahirovic in mezzo al campo e Volpato in attacco. Restano fuori i migliori: Smalling, Matic, Dybala e Abraham.

La squadra ne risente: il primo tempo è orribile, come ammetterà lo stesso Mourinho a fine partita. La Roma non sa bene come arrivare a spaventare Sarr, troppo timida e inesperta per trovare la giocata giusta per sbloccare la partita. L’unico sussulto è uno splendido lancio di Cristante a liberare Tahirovic in area, ma la sua conclusione al volo è ciccata e il portiere respinge.

Poi arriva il patatrac di Kumbulla, che si fa sorprendere da uno dei tanti retropassaggi un po’ troppo forzati del giovane mediano svedese: Dessers ringrazia, procurandosi il rigore e realizzando il penalty del vantaggio ospite. La Roma non riesce a reagire, troppo timida nelle scelte, con tanti passaggi all’indietro che fanno spazientire il pubblico.

Nella ripresa Mou prova a rimettere le cose a posto con quattro cambi, ma la mossa non ha l’effetto sperato: altro regalo della Roma, altro gol della Cremonese, con Celik (disastroso) che realizza il più classico degli autogol. L’allenatore portoghese getta nella mischia anche Abraham, e la Roma si riversa in attacco. Le occasioni si susseguono, ma manca l’ultima e decisiva stoccata, con la porta della Cremonese che pare stregata.

Il gol della speranza arriva troppo tardi, a recupero inoltrato: lo realizza Belotti, l’unico ieri a salvare la faccia. La Roma è fuori, sfuma uno dei traguardi più concreti della stagione. Probabilmente l’unica possibilità di alzare un altro trofeo dopo la Conference dell’anno scorso.

I tifosi contestano la squadra, che si presenta sotto la curva a prendersi i meritatissimi fischi. Un passo indietro pesante dopo un bell’avvio di 2023. Ora serve una pronta risposta sabato contro l’Empoli: l’Olimpico non merita un altro spettacolo del genere.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini