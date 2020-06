“ON AIR!” – GALOPEIRA: “Pallotta facesse pace con i tifosi vendendo la Roma all’uomo più ricco del mondo”, CATALANI: “Contro questa Atalanta non ci sono chance per il quarto posto”, SAVELLI: “I bergamaschi non mi hanno impressionato, possiamo farcela”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Il primo tempo della Sampdoria di ieri è da squadra che viene ad allenarti. Non riuscivano a fare due passaggi, avrà fatto due minuti di possesso palla in tutti i 45 minuti. Difesa a tre? Non ho dubbi che Fonseca l’abbia provata in questi mesi, ma penso che la farebbe solo se costretto. Oppure Ibanez lo ha convinto così tanto che vuole fare un tentativo, altrimenti penso che lui in campionato giocherà a quattro… Bruno Peres titolare? Se Fonseca non vedeva bene Florenzi come difensore, non credo che il brasiliano possa garantire una difesa diversa rispetto a lui. Calcisticamente tra i due non c’è paragone… Pallotta? Se vuole rifare pace con la tifoseria della Roma, vendesse il club all’uomo più ricco del mondo. Dove lo trova? Ma che ne so, è il lavoro suo…Facci sognare. Non sei stato capace tu, e non solo per colpa tua? E allora vendi all’uomo più ricco del mondo. Come per dire: per dieci anni non ti ho fatto vincere, ma guarda che bel regalo finale vi ho fatto…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Purtroppo per noi l’Atalanta sembra essere quella di prima. Anche l’Inter è quella di prima, fa un bel primo tempo e poi sparisce. Le partite più importanti saranno Atalanta-Lazio e Roma-Samp… Peccato l’abbiano messe in contemporanea. Faremo un sano tifo per Bergamo, speriamo gli facciano subito tre gol così poi cambiamo canale. Da quelle due partite si capirà molto. Le parole di Juan Jesus? Beh ha fatto bene, ha detto la verità… Ma poi sempre con Juan Jesus se la prendono. E’ una pippa, ma è un bravo ragazzo. E poi è vero, non è che nel calcio 2,2 milioni non sono tanti. Non è che se levi i soldi del suo stipendio cambia qualcosa, la Roma affonda lo stesso…”

David Rossi (Roma Radio): “Speriamo che la Roma faccia la Roma. Mi aspetto la squadra migliore del pre-Covid, che faccia cose importanti e con un gioco che permetta di battere la Samp. L’Atalanta? Sarà una volata infinita, perchè si giocherà in apnea, ogni tre giorni e con 5 sostituzioni a partita. Proprio l’Atalanta può beneficiare di questo aspetto, perchè non ha grandissimi interpreti, ma straordinari gregari: se metti Gosens o Freuler il risultato non è tanto diverso. Anche senza Zapata loro hanno segnato tantissimo lo stesso…”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Io non sono rimasto impressionato dall’Atalanta. Il risultato è quello perchè loro facevano gol ogni volta che arrivavano davanti alla porta, mentre quelli del Sassuolo non riuscivano a segnare. Il Sassuolo è andata a fare una gita, ogni tanto è positiva e ogni tanto è negativa. Ieri il Sassuolo era in versione gita negativa. Dalla partita di ieri non esco sconfortato per il quarto posto. L’Atalanta ha confermato pregi e difetti: è una macchina da gol, ma concedono tanto dietro. E non è che Gollini farà sempre tutti questi miracoli. Ora il calendario per loro è più difficile del nostro. Per me la Roma ha le possibilità di rimontare, anche se l’Atalanta ha confermato di essere ormai tra le grandi del campionato… La Samp? Me li aspetto molto chiusi mercoledì, dovremo essere bravi noi…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Che la Roma ne riprenda sei punti a questa Atalanta mi sembra dura… Ma vedere l’Atalanta così mi rinfranca in vista della partita contro la Lazio. Per quanto sarà in forma la Lazio, per loro sarà dura mercoledì… La Roma? Sto per dire una cosa che non vorrei dire…l’aspetto come una tassa da pagare. So che non mi darà questa gioia vederla, come quando incontri una persona a cui vuoi bene in difficoltà. Da questa Roma purtroppo non mi aspetto niente, questa è la verità. La partita lascia il tempo che trova sotto il punto di vista della classifica. Con questa Atalanta così e il Napoli in crescita, è inutile sperare nel quarto posto. Servirebbe un miracolo. La Roma è una squadra media con una confusione societaria terribile e una proprietà che non c’è mai stata, e adesso ancora meno…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Impossibile recuperare sei punti all’Atalanta? Vediamo…aspettiamo…non sappiamo ancora in che condizioni sarà la Roma, per cui aspettiamo a parlare. Qua si passa dal pessimismo cosmico a chi invece ha un po’ di sano ottimismo. Cosa c’è di buono della Roma? Per me resta ancora la classifica, ci sono ancora 36 punti a disposizione e se dimostri di tenerci e di volerla riprendere, calendario alla mano, puoi fare questo tentativo. Se poi cominci a non fare punti com’è stato a gennaio, allora è inutile… Però secondo me la classifica mi autorizza a sperare. Ancora si può tentare, i distacchi non sono abissali…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “L’Atalanta bene, ma concede troppo. Ha comunque giocatori in condizione ottimale. La Sampdoria, contro l’Inter, ha forse riservato qualche giocatore per dopodomani contro la Roma. Per la Roma è meglio giocare a porte chiuse, visto il momento di contestazione. Non bisogna commettere nemmeno un errore, contro la Samp ci vuole una Roma all’altezza, concentrata e attenta. Questa partita sarà molto indicativa per quello che sarà nelle prossime…”

Alvaro Moretti (Radio Radio): “Non è facilissimo per Fonseca riuscire a far chiudere la squadra al riparo dalle critiche feroci della tifoseria contro Pallotta. Ha anche un d.s. in meno, anche se l’addio di Petrcahi rende più forte e centrale la figura del tecnico. La vittoria dell’Atalanta ieri sera è un segnale fortissimo e pesante per la Roma. Ora recuperare sette punti ad una Atalanta così mi sembra molto difficile. E la qualificazione in Champions League è fondamentale per le casse del club…”

Redazione Giallorossi.net