Antonucci, grana social: pubblica un video su Tik Tok e il Vitoria Setubal lo mette fuori rosa

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo Juan Jesus, stavolta è Mirko Antonucci a pagare a caro prezzo una scivolata social. Il calciatore di proprietà della Roma, attualmente in prestito secco ai portoghesi del Vitoria Setubal, è stato messo fuori rosa dal club per aver pubblicato foto e video della sua vita privata su Instagram e Tik Tok dopo una partita persa 3 a 1 contro il Boavista. Lo racconta oggi il portale “Gazzetta.it” (C. Zucchelli).

Un comportamento che non è piaciuto affatto al suo attuale club, che ha deciso di punirlo e ora sta addirittura meditando sulla possibilità di rispedire Antonucci alla Roma con qualche mese di anticipo. Un vero peccato per il ragazzo, che aveva trovato il gol con la maglia dei portoghesi appena qualche giorno fa.

Il 21enne sta provando a ricucire lo strappo con la dirigenza: ha già chiesto scusa per l’accaduto e ha annunciato l’intenzione di lasciare i social proprio per evitare altri problemi. Anche i tifosi sono dalla sua parte, e non è da escludere che alla fine la frattura possa ricomporsi. La Roma lo spera, visto che a Trigoria il giocatore avrebbe poco spazio.

Fonte: Gazzetta.it