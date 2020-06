Baldini chiama Fonseca: sul mercato si potrà fare poco

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Franco Baldini chiama Fonseca per rinnovare la fiducia al tecnico e spiegare le difficoltà che la Roma dovrà affrontare sul prossimo calciomercato. Lo racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport (R. Maida).

Il quotidiano sportivo romano titola oggi: “Baldini chiama Fonseca: ‘Contiamo su di te’, e racconta che nel corso dei diversi colloqui avuti recentemente con l’allenatore portoghese il braccio destro di Pallotta ha spiegato che sul mercato la Roma potrà fare poco.

I conti in rosso e la trattativa arenata con Friedkin mettono i giallorossi in una posizione complicata, ma l’obiettivo di Baldini e Fienga sarà quella di riuscire ad accontentare, ove possibile, Fonseca. Si proverà quindi a trattenere Smalling e Mkhitaryan, ed è praticamente fatta per Pedro. Ci saranno però anche diverse cessioni, e anche il pupillo del portoghese Justin Kluivert rischia di salutare.

Fonte: Corriere dello Sport