Zaniolo, rientro in gruppo e partitella con la Primavera: il ginocchio dà buone risposte

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Arrivano ottime notizie dal fronte Nicolò Zaniolo. Oggi il calciatore giallorosso è tornato ad allenarsi con il gruppo e ha anche preso parte alla partitella della Primavera. Lo racconta Angelo Mangiante di Sky Sport.

Come previsto il centrocampista giallorosso si è aggregato ai ragazzi di Alberto De Rossi per un rientro graduale alla normale attività. Il ginocchio ha dato risposte positive, segnali che vanno verso il suo completo recupero.

#Zaniolo per la prima volta in gruppo e in campo oggi per una partitella con la Primavera. Tutto ok e buone risposte.

A 5 mesi dalla rottura del crociato e dall’operazione chirurgica al ginocchio torna a fare quello che gli piace: giocare a calcio. Bentornato. @SkySport

— Angelo Mangiante (@angelomangiante) June 22, 2020