“ON AIR!” – TRANI: “Dovbyk in campo col Tolosa? Se si rompe sono cavoli loro, non nostri”, LO MONACO: “I pessimisti si sbagliavano, è un mercato importante”, PRUZZO: “Al momento hai preso un solo titolare”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Sento dire che prendere il capocannoniere della Liga spagnola è un rischio…allora se vai a prendere la giovane promessa argentina o brasiliana che cos’è? Per la carriera fatta è più un rischio prendere Soulè a 30 milioni che Dovbyk a 40…Poi se non ci sta bene nemmeno che la Roma prenda il capocannoniere della Liga spagnola, allora mi arrendo…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Io fino a qualche settimana fa ero preoccupato: fino al 15 luglio, giorno di Roma-Latina, c’era solo Le Fee. Poi per qualcuno quella preoccupazione diventa esasperazione, io personalmente non ho mai rinnegato il fatto che i Friedkin avrebbero investito: lo avevano detto loro che avrebbero puntato su giocatori di proprietà, e per fare quello devi per forza spendere…”

Ugo Trani (Tele Radio Stereo): “La cena di Ghisolfi con Dovbyk? Gli è stato dato il permesso, non è che puoi andare a mangiare a casa loro col centravanti della squadra… La verità è che stanno tirando sui soldi, ogni giorno che passa il Girona ci aggiunge un milioncino, ma è normale che sia così. Dovbyk in campo stamattina contro il Tolosa? Se si rompe sono cavoli loro, più che nostri…Sei hai 40 milioni e hai deciso di fare banco, vai da un altro…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Ghisolfi oggi incontrerà il Girona e potrebbe essere decisivo per l’arrivo a Roma di Dovbyk… Abraham? E’ sempre stato in uscita, la ha l’idea di cambiare lì davanti. Se non ci saranno offerte, resterà. Ma nei piani c’è l’idea di sostituirlo, anche perchè risparmieresti un ingaggio ricco. Ora le squadre che lo vogliono si stanno muovendo, il mercato dei centravanti si attiva ad agosto. La Roma chiede 30 milioni, poi magari chiudi a 3-4 in meno, ma non credo che la Roma accetterà altre formule che non siano un trasferimento a titolo definitivo. Io penso che la pista Milan possa davvero accendersi…Se dovesse arrivare Dovbyk, io penso che Abraham spingerà per andare via…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Noto con piacere che quello che si raccontava pessimisticamente, e cioè che De Rossi aveva firmato il contratto e si stava accontentando degli acquisti sul mercato, era clamorosamente sbagliato. Noi dicevamo che bisogna avere fiducia in De Rossi. Si diceva che con Mourinho sarebbero arrivati solo campioni, e che invece con De Rossi ci si accontentava perchè non aveva potere con i Friedkin…vorrei ricordarvi che certi giocatori sono arrivati quando c’era Mourinho. Ora vediamo chi arriverà con De Rossi: per ora è arrivato Le Fee, che a mio giudizio è un ottimo acquisto, Angelino, Dahl, un ragazzo di prospettiva come Sangarè e Soulè. E oggi potrebbe arrivare la fumata bianca per Dovbyk. Mi sembra un mercato molto importante…”

Giuseppe Lomonaco (Radio Manà Manà Sport): “Soulè come predisposizione ha una posizione in campo che ritiene più affine. Però è un giocatore di 21 anni e si deve mettere a disposizione dell’allenatore: se dovesse giocare sulla fascia che non preferisce, non gli cascherà la corona…L’accelerata dei Friedkin dopo il dietrofront con l’Everton? Non credo sia correlata, lo voglio sperare…certo la coincidenza a livello temporale è singolare…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Sono molto curioso di vedere all’opera il trio Dybala-Soulè-Dovbyk, tutti mancini…Non è una cosa normale, voi vi ricordate un tridente offensivo di calciatori tutti di piede sinistro? E’ una cosa singolare e mi incuriosisce… E’ un attacco rinnovato, che vedremo spesso e volentieri. Poi sappiamo che Dybala non gioca 60 partite l’anno, e magari potremo vedere un centrocampista giocare più alto…ma sarà una Roma certamente diversa, e quando le cose sono diverse mi incuriosiscono molto…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma al momento ha preso un solo titolare, che è Soulè. Su Dovbyk aspetto l’ufficialità, ma comunque non mi sembra un giocatore superiore a Lukaku. Il terzino destro ancora non si sa chi sia. Soulè è fortissimo, gli altri aspetto di vederli sul campo per dare una valutazione definitiva…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “I tre attaccanti mancini? E’ una cosa abbastanza particolare. Però quando scegli un giocatore, più che sul piede che utilizza lo in base alla qualità che ha. Forse sarebbe stato meglio prendere un attaccante di piede destro per dare più completezza all’attacco, ma non credo sia un problema…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Dopo Dovbyk io penso che non ti serva altro in attacco, perchè hai anche El Shaarawy e Zalewski. E poi hai Baldanzi…no, lì stai a posto… Però ti serve un esterno basso. La storia degli attaccanti tutti mancini non regge…ma che c’entra…un conto sono i centrali difensivi mancini, se li hai tutti e due di piede sinistro possono creare problemi, ma in attacco non vedo dove sia il problema…”

Redazione Giallorossi.net

