“ON AIR!” – DI GIOVAMBATTISTA: “Pallotta preoccupatissimo per i conti della Roma”, CATALANI: “Se il club non smentisce certe notizie forse vuol dire che sono vere”, GALOPEIRA: “Dopo averlo insultato per anni, se ora vendi Dzeko sai che succede”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Scambio Under-Milik? Qua arriva il nodo: dopo essere stato insultato per anni, se tu vendi Dzeko adesso sai che succede… Milan-Roma? Secondo me qualche cambiamento Fonseca lo farà… Sono previsti 32 gradi a Milano alle 17, clima ideale per giocare a calcio. Ma che prestazione può venire fuori? Ma come ti viene in mente di mettere una partita alle 17:15 a fine giugno…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Leggo “Lazio che colpo” sul Corriere dello Sport…hanno comprato Kumbulla…io vi do la parola d’onore che non so chi sia. Costerà 30 milioni, sarà sicuramente bravo se costa così tanto. Ma chi è? … Meglio lui o Ibanez? Vabbè ma Ibanez ora non si può guardare… Dzeko è un fuoriclasse assoluto, solo che gli serve accanto una squadra che lo segue. Vertonghen è vicino alla Roma, lo dicono tutti… Se va via Smalling e prendono lui, va bene così… De Sanctis? A prescindere dal fatto del “confidente”, ricordo quella volta che cominciò a smadonnare a un gol di un proprio compagno di squadra, esattamente di Cavani in Napoli-Lecce. Andatevelo a vedere, è incredibile…”

David Rossi (Roma Radio): “Per la Roma che fa del possesso palla il suo credo, il ritmo è fondamentale. Diawara è l’incarnazione di quanto gli serve accumulare minuti. Ci sono allenatori che sono convinti che cambiando formazione nel secondo tempo può essere decisiva per vincere una partita. Certo, può essere un rischio, ma quello rimanda al coraggio e alle conoscenze di un allenatore che decide di giocarsi la propria credibilità facendo determinate scelte…Magari uno pensa di far stancare gli avversari, e quando i terzini e lo stopper stanno con la lingua di fuori io metto dentro il Ronaldo di turno…e mo prendilo…”

Iacopo Savelli (Radio Radio): “Oggi, dopo che la Roma ha vinto contro la Sampdoria, mi fai il titolo: “Roma nel caos, ma Dzeko c’è“. Ancora? Ma qual’è questo caos? … La Roma ha una rosa ampia, e per me Fonseca pensava di privilegiare i giocatori tecnici visto che la Samp aveva una formazione chiusa. Se dopo che Fonseca ti ha spiegato il perchè di quella formazione, e tu insisti…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “La Roma con gli ingressi di Pellegrini e Cristante ha cambiato la partita. Nei primi 50-60 minuti succede poco se non c’è grande divario tra le due squadre, e le partite soprattutto in questo periodo si vincono nell’ultima mezz’ora, quando nella formazione ci vai a mettere le mani. Il Milan è poca cosa, non guardate la larga vittoria dell’ultima partita, la Roma ha la forza per andare a vincere lì… La Roma ha un solo problema, si chiama Hernandez, è l’unico che può cambiare la situazione. Se Fonseca azzecca formazione e cambi, non dico che è una partita facile, ma la Roma ce la può fare tranquillamente… Il Corriere dello Sport scrive che la Roma dovrà cedere per potersi iscrivere al campionato e tu non smentisci? Se non rispondi allora vuol dire che forse hanno ragione…”

Dario Bersani (Rete Sport): “La Roma ha dei valori, ha tanta qualità soprattutto in alcuni ruoli, in altri la cosa è più precaria. A oggi l’obiettivo è da raggiungere tramite quelle 4 partite teoriche che dovresti superare. Ma ora c’è il Milan, un crocevia importante di questo campionato… Io non sono convinto per niente che la Roma andrà a vincere, ma il Milan resta una squadra modesta, la Roma è più forte e se fa rispettare il pronostico va lì e vince… L’articolo del Corriere dello Sport sull’iscrizione al campionato? La situazione societaria è così imbarazzante che nemmeno mi scaldo più, perchè ripeterlo 50 volte al giorno non sposta nulla. Se la Roma non viene ceduta deve fare i conti con l’inadeguatezza di chi l’ha ridotta così…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Le parole di Zeman sull’Atalanta? Ma dai, vi pare che l’Atalanta non è controllata? Non alimentiamo certe voci… Io non voglio creare un clima ancora più pesante, però ho percepito una grande preoccupazione di Pallotta per la questione economica. E’ molto preoccupato. Della vendita del club non se ne parla prima dell’estate, e allora loro devono mettere tanti soldi. E io ho capito che questi soldi non li mettono, e allora li coprono con le cessioni…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Il Milan? Trasferta difficile, anche se ultimamente fanno male contro le grandi squadre, anche se l’ho vista bene sia in Coppa Italia contro la Juventus, sia contro il Lecce. E’ una squadra che ha trovato solidità difesa ed è insidiosa in attacco. E’ una delle squadre che sta meglio fisicamente. Ci vuole la Roma del secondo tempo per poter fare bene a Milano… Pallotta preoccupato? Io non so quando scadono i termini per l’iscrizione ai campionati…Tutto può succedere, se la situazione è questa bisognerà stare con l’angoscia fino alla chiusura del mercato e fino al momento dell’iscrizione. Perchè io qualcuno che mette soldi nel momento in cui vuole cedere un club non ce lo vedo…”

Franco Melli (Radio Radio): “Dzeko? E’ chiaro che parliamo di un ottimo giocatore, ma non è che con lui la Roma abbia vinto scudetti… Ho sentito dire che è un fuoriclasse, ma per carità di Dio… Ha dei periodi di buio… Ha segnato una doppietta a degli scappati di casa…ma che non l’avete visti i giocatori della Samp?..”

Xavier Jacobelli (Radio Radio): “Milan-Roma? Trasferta delicata, la vittoria di Lecce ha confermato la bravura di Pioli, un tecnico che merita la conferma. Dzeko? Uno che ha fatto 104 gol con la maglia della Roma e che da solo ha rimesso la squadra in corsa per la Champions dimostra la statura di questo campione…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Dzeko è un grande giocatore, non sarà un fuoriclasse, ma di quelli ce ne sono pochi. Ma è un grande uomo squadra, e intorno a lui devi metterci dei giovani. La Roma deve migliorare, si è evidenziato l’ultima partita, se non segna Dzeko poi diventa un problema…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Dzeko è da anni che porta la croce nella Roma, dai… 34 gol di Dzeko in due anni? No, non ce la fa a superare Pruzzo. Ragazzi, dovete considerare l’età. Farà ancora un grande campionato, ma poi avrà 37 anni… ”

