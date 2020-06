Roma, Fonseca anticipa Baldini: formazione fatta in base alle strategie di mercato

AS ROMA NEWS – “Fonseca anticipa Baldini” titola oggi Il Messaggero (U. Trani). Il quotidiano romano oggi in edicola prova a spiegare il perchè della formazione inedita schierata dal tecnico portoghese contro la Sampdoria che ha fatto storcere la bocca a tanti e che non ha dato risposte soddisfacenti in campo.

Paulo Fonseca, confrontandosi con il management italiano della proprietà Usa, in primis con Franco Baldini, che dopo il licenziamento di Petrachi ha assunto di nuovo un ruolo centrale nella costruzione della squadra, è stato informato di quali saranno le operazioni soprattutto in uscita. E, tenendo ben presente le probabili dismissioni tecniche di fine estate, ha allestito la prima formazione del dopo lockdown.

A parte Pellegrini, non al meglio, ha escluso i possibili partenti: dal senatore Fazio, rimasto in panchina, al giovane Cetin, vicino al Verona, passando per Cristante, Under e Kluivert: tutti calciatori che possono garantire le plusvalenze per l’equilibrio finanziario del club (accade ormai ogni anno).

In campo Pastore, titolare dopo quasi 7 mesi, in vetrina per l’estimatore esotico che gli paghi lo stipendio da 4,5 milioni netti. Non ha rischiato Mancini: meglio far debuttare l’acerbo Ibanez. Il tecnico ha limitato i suoi desideri alla conferma di Smalling (lo United ancora deve far sapere se la Roma potrà utilizzarlo in Europa League ad agosto) e Mkhitaryan (l’Arsenal lo lascia per ora in prestito anche per la coppa).

Mosse che non hanno dato i risultati sperati:il rischio di uscire in anticipo dalla volata Champions c’è stato, visto che a 5 minuti dalla fine erano 8 i punti di distacco dall’Atalanta e i giallorossi avrebbero dovuto farne 9 in più della rivale nelle ultime 11 giornate. La volée di Edin ha riaggiustato la classifica: – 6 dal 4° posto (- 7 per lo svantaggio nello scontro diretto). Pallotta si tiene stretto Fonseca. Lo ha elogiato perché non si è mai lamentato. Nemmeno quando ha avuto mezza squadra in infermeria. E ovviamente perché ha evitato di chiedere qualche sforzo sul mercato.

Fonte: Il Messaggero