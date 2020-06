Retroscena Dzeko: intermediari lo offrono all’Inter. Milik per sostituirlo con Under al Napoli

ULTIME NEWS AS ROMA CALCIOMERCATO – Manovre di mercato, intermediari al lavoro per una grande operazione che viene raccontata oggi dal quotidiano “Il Tempo” (F. Biafora). Il primo calciatore coinvolto è Edin Dzeko, autore di una doppietta splendida nell’ultima uscita stagionale della Roma che ha confermato tutte le sue qualità.

Sul centravanti giallorosso, scrive il quotidiano romano, vanno segnalati alcuni movimenti di mercato: alcuni agenti lo hanno proposto all’Inter, a caccia di un rinforzo per l’attacco in caso di partenza di Lautaro. Da Trigoria però al momento non sono intenzionati ad ascoltare offerte per il proprio centravanti, nonostante l’ingaggio da 7,5 milioni netti pesi sul bilancio.

Gli stessi intermediari si sono già mossi per tappare il possibile buco alla Roma, cercando di impostare uno scambio che prevederebbe il passaggio di Cengiz Under al Napoli e il contemporaneo trasferimento di Arkadiusz Milik nella Capitale. Il gioco a incastri però sembra piuttosto complicato. Il centravanti polacco inoltre è più propenso ad ascoltare un’offerta della Juventus, che deve sostituire Higuain.

Fonte: Il Tempo