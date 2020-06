Striscioni contro De Sanctis: “Un vero ds non va contro il tifoso e a favore del questore”

AS ROMA NEWS – Nuovi striscioni esposti a Roma contro la dirigenza giallorossa. Stavolta il bersaglio dei tifosi non è stato James Pallotta, ma Morgan De Sanctis. indicato da tutti come il prossimo direttore sportivo del club al posto di Gianluca Petrachi.

“Dopo un collaboratore come presidente… ci mancava un ds confidente“ e “Un vero ds va in cerca del miglior giocatore… Non va contro il tifoso e a favore del questore“ sono le frasi che recitano gli striscioni esposti nella parte est della città.

Il riferimento a Morgan De Sanctis è evidente. Nel lontano 2015 infatti i giocatori della Roma, dopo l’eliminazione con la Fiorentina in Europa League, furono duramente contestati sotto la Curva Sud. Tra questi anche l’allora portiere giallorosso Morgan De Sanctis che, insieme ai suoi compagni, si diresse sotto al settore per ricevere gli insulti dei tifosi.

Durante quegli attimi concitati venne lanciato un accendino dalle gradinate che finì per colpire Miralem Pjanic. La Digos aprì un’indagine e cominciò a interrogare i calciatori. Tra questi proprio Morgan De Sanctis, che confermò la ricostruzione della Polizia. Da qui il risentimento dei tifosi nei confronti di quello che sembra destinato a diventare il prossimo direttore sportivo della Roma.