“ON AIR!” – CORSI: “Usciamo dall’Europa League e concentriamoci sul quarto posto”, FOCOLARI: “Otto cambi sono troppi, così rischi”, BERSANI: “Riportare Petrachi? Ha fatto il fenomeno, mi sembra difficile”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Fonseca ieri in conferenza stampa ha detto: “Ho fiducia nella società“, oppure “Ho la fiducia della società”? Perchè è molto diversa la cosa… La partita si dovrebbe giocare in Svizzera, e non tra Fienga e Fonseca…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La Roma stasera giocherà con tante riserve. La Roma qualche lampo di cose buone ce l’ha, io lascerei immediatamente l’Europa League per arrivare quarti o terzi in campionato. Io credo si possa fare. Certo, è brutto uscire, ci sono quelli che dicono che bisogna onorare la competizione. Ma ormai contano solo i soldi e la Champions League…la Roma che non è in Champions non si può vedere. L’Europa League leva energie e concentrazione, si gioca di giovedì, è una rottura di scatole. E non è una competizione prestigiosa. Emenalo? Sembra una battuta romana…e invece forse sarà il nuovo ds della Roma. Uva come dg? Io spero non sia così, che sconforto…è uno stra-tifoso della Lazio…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Roma, con un girone abbordabile, può arrivare più avanti dell’anno scorso in Europa League. L’anno scorso sei uscito agli ottavi contro la squadra che poi ha vinto la coppa, sei stato sfortunato nell’incrocio, quest’anno però devi fare meglio…”

Dario Bersani (Rete Sport): “A me i Friedkin più che fiducia mi ispirano simpatia. Mi auguro che questi signori abbiano bene in testa cosa fare, che scelgano bene gli uomini giusti. Perchè no a Petrachi come ds? C’è un contenzioso di mezzo, non so se i rapporti con Fienga siano idilliaci, e poi se avessero voluto riprenderlo lo avrebbero già fatto… Petrachi poi aveva fatto il fenomeno dicendo che non arrivava Paperon de Paperoni, lasciando comunque qualche strascico…”

Marco Juric (Rete Sport): “Va ricordato come l’acquisto di un club come la Roma da parte dei Friedkin può essere l’ingresso in un mercato europeo e italiano anche per altri interessi della loro corporate… La proprietà fa le cose in silenzio, non fa trapelare nulla. Però poi c’è una gestione sportiva e per questo motivo ipotizzare un assestamento entro il 2020 mi sembra abbastanza scontato…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma è in crescita, ma stasera vedo delle insidie enormi. Io sono contrario al turnover esagerato…far giocare le seconde linee tutti insieme…Stasera giocheranno solo tre titolari, per il resto tutte seconde linee. E secondo me psicologicamente può essere negativa. E occhio, che lo Young Boys non è una squadra di quartiere. Io avrei fatto un turnover più leggero, ne avrei cambiati 5, ma 8 mi sembrano troppi. La Roma comunque non mette in campo giocatori scadenti, sono buoni quelli che giocano stasera, ma 8 cambi forse sono troppi. Pronostico? Vedo una vittoria in rimonta, ma la Roma dovrà far entrare i suoi gioielli…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Sembra la formazione di una squadra spagnola, solo 5 in campo, questo mi incuriosisce, così come il ritorno di Pau Lopez che mi sembra comunque un buon portiere che si è intristito dopo l’errore al derby. Mayoral non lo avrei messo dall’inizio per non dargli troppo peso addosso. Lo Young Boys non mi sembra irresistibile, ma non mi fido. Non vorrei che questo turnover esasperato faccia credere alla squadra che sua una partita semplice… Pronostico? Vincono tutte e tre le italiane…”

Franco Melli (Radio Radio): “Io penso che stasera vinceranno tutte le italiane in Europa League, con maggiori difficoltà per la Roma due… La Roma stasera fa troppi cambi, secondo me sono esagerati, sono troppi. Il trio d’attacco che stasera viene smontato è la parte migliore della squadra…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Per la Roma di sicuro stasera ci saranno difficoltà, è normale quando cambi così tanto, ma può essere anche una grande occasione per chi gioca meno. I giocatori hanno bisogno di giocare e bene, altrimenti quei tre senatori non schiodano più… Pronostico? Vedo un pareggio della Roma…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Ma alla Roma che gliene frega di questa Europa League. La Roma deve tentare di entrare a tutti i costi nelle prime quatto e tornare in Champions. Ma è nei fatti, la Roma farà un turnover pazzesco, col cavolo che lo farebbe in Champions. E’ questa la differenza…”

Redazione Giallorossi.net