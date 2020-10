Ryan Friedkin compra casa a Roma: maxi attico e superattico nel centro della Capitale

AS ROMA NEWS – Ryan Friedkin compra casa a Roma. Il vicepresidente del club giallorosso, che seguirà da vicino le vicende del club anche nei prossimi mesi quando suo padre Dan tornerà negli Usa per occuparsi degli altri affari, ha trovato l’appartamento nel centro della città dove andrà a vivere.

A rivelarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo). Ryan Friedkin non avrà di certo badato a spese per l’acquisto della sua prima casa nella Capitale: il figlio del presidente della Roma ha infatti comprato un attico e un superattico in Corso Vittorio Emanuele, zona Largo Argentina.

L’appartamento copre una superficie complessiva di circa 700 metri quadrati: per dimensioni parliamo più di una villa. Ryan Friedkin dunque resterà a Roma e continuerà ad occuparsi in prima persona delle vicende del club e della squadra.

Fonte: Corriere dello Sport