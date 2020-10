“ON AIR!” – PETRUCCI: “Sgradevoli le parole di Fienga, ricadranno sulle spalle dei Friedkin”, CORSI: “La guerra con Fonseca? Il mister dà in giro le notizie”, PRUZZO: “Mancini terzino destro può essere una buona soluzione”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “C’è grande preoccupazione in giro sul fatto che la Roma possa essere più forte di quanto avevano preventivato… Li voglio tranquillizzare: non è così, noi abbiamo la nostra dimensione. Io sono in fibrillazione solo per la partita di giovedì contro lo Young Boys, perchè tanto a Milano siamo delle vittime sacrificali (è ironico, ndr)…firmo per il 2 a 0 per loro, una sconfitta onorevole… No no, io penso a Young Boys-Roma, perchè voglio arrivare primo nel girone, e il turn-over semmai lo faccio in campionato… Tranquillizziamo gli addetti ai lavori, avete pronosticato la Roma settima e quello sarà. State sereni, non succede niente…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Le parole di Fienga di ieri? Purtroppo le ho lette, e dico purtroppo perchè non ha il dono della chiarezza e nemmeno della sintesi… I Friedkin non è che delegano, non voglio proprio appalesarsi… Non capisco cosa c’entra l’Opa con il rafforzamento della squadra, quella cosa l’ho trovata sgradevole. Siccome so che i Friedkin non parlano perchè poi le cose ti si ritorcono contro, se tu dici certe cose, poi ritorna indietro come un boomerang ma nel deretano dei Friedkin… Mkhitaryan, Pedro e Dzeko sono tre fenomeni, io fra l’altro di Mkhitaryan sono proprio innamorato ormai da anni…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Dzeko è la cosa più importante: il fatto che cambi procuratore e passi con Lucci, potrebbe significare qualcosa. Edin sarà di sicuro un highlander, ma ha 34 anni… Se lui ha messo Lucci come procuratore o è per strappare un contratto buono con la Roma oppure perchè se ne va a gennaio… Se va via Dzeko deve arrivare uno che ti fa 109 gol con la Roma. Tante volte abbiamo rinnegato giocatori che quando stavano qui dicevamo che non valevano niente, e poi li abbiamo rimpianti quando sono andati via. Penso a El Shaarawy, che ho criticato, ma addirittura Salah… Noi ambivamo a giocatori più forti, il problema è che siamo andati sempre più in basso. Milik è buono, ma se va via Dzeko io mi aspetto uno più forte… La guerra Fienga e Fonseca? L’allenatore fa una cosa che non dovrebbe fare, chiama le persone e dà notizie sulla Roma, e per questo la guerra con Fienga è sempre più aspra…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La qualità di quei tre attaccanti è indiscutibile però ci sono dei punti interrogativi da sciogliere, dati dall’età, dalla condizione fisica, dalla loro durata. Una cosa bella della Roma? Mi prendo la difesa giovane con tutti i suoi limiti: Ibanez, Kumbulla e Mancini… Florenzi? E’ comprensibile la posizione di entrambi, sia di Fonseca che gli aveva chiesto di restare perchè avrebbe giocato titolare, sia del giocatore, che invece ha preferito andare al PSG…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Una cosa bella della Roma? Io mi prendo sempre Dzeko… Florenzi? Io non condivido l’atteggiamento di Fonseca. Io credo a quello che ha detto l’allenatore, solo che non mi sembra sufficiente quello che ha detto per assicurare alla Roma una fascia destra decente. Se voleva una fascia destra decente quest’anno, si doveva spingere molto più in là con Florenzi, questo è quello che penso io. Se hai Peres e Karsdorp, certe cose le fai pure per Florenzi…”

Dario Bersani (Rete Sport): “La Roma il talento ce l’ha, questa cosa dell’età degli attaccanti non mi interessa…i giovani ce li ha in difesa. In mezzo invece stiamo a metà. Ora dobbiamo evitare di esaltarci per queste partite qui, sarebbe la maniera perfetta per ripetere le fracicate degli ultimi anni. Ma non perchè sentono noi o perchè leggono i giornali, ma perchè non sono abituati a ricevere questa pressione… Tra i nuovi acquisti della Serie A, tra quelli che si sono inseriti meglio c’è sicuramente Pedro, insieme ad Osimhen…”

Marco Juric (Rete Sport): “Tridente di vecchietti? Ma il Milan ha un attaccante di 39 anni, la Roma ha giocatori di 31 e 33 anni, ci sono sei anni di differenza. Pedro ogni volta che apre bocca io lo prenderei e lo metterei al centro dello spogliatoio e gli direi: “Bene Pedrito, quello che stai dicendo tu ai microfoni ripetilo qui e fallo entrare in testa a tutti i tuoi compagni di squadra…”…”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “A me non mi è mai capitato di giocare contro l’allenatore, anche perchè poi giochi contro te stesso. Dzeko? Si sta tornando alla normalità. Certo, davanti la Roma ha giocatori che insieme hanno 100 anni. La squadra però ha dato una buona risposta… Se la Roma riesce a trovare uno degli stopper a terzino destro, troverebbe una bella soluzione. Penso a Mancini, fermo lì…e poi potresti giocare anche a tre a centrocampo, penso sarebbe una soluzione…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Contro lo Young Boys e poi contro il Milan mi chiedo se la Roma tornerà a giocare con la difesa a tre o se Fonseca confermerà la difesa a 4… Contro il Milan, se non hai Smalling e metti la difesa a tre, che fai, giochi con Cristante a prendere Ibrahimovic? Io a quel punto confermerei la difesa a 4…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma ha fatto vedere cose molto buone davanti, e meno buone dietro. La Roma in giornata può fare male a chiunque, se girano quei tre è tanta roba. Però ho ancora dei dubbi. Io penso che la Roma farà meglio della Lazio quest’anno, ma non penso che riuscirà ad arrivare tra le prime quattro…”

Franco Melli (Radio Radio): “Io trovo che il 5 a 2 non può essere letto come un 5 a 2 normale. La Roma ha rischiato troppo, il Benevento ha fatto due gol e due se n’è mangiati… Quel risultato lo prenderei col beneficio d’inventario. La Roma può essere una squadra importante, ma è ancora incompleta, soprattutto in difesa. Il successore di Florenzi non si trova…”

