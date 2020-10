Fonseca in bilico? La società smentisce: notizia folle atta a destabilizzare il club

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non c’è nessuna panchina traballante, Paulo Fonseca è saldo al suo posto. Lo rivelano fonti interne alla Roma “di livello altissimo“, racconta oggi Il Romanista (P. Torri).

Smentiti su tutta la linea dunque i sussurri e gli spifferi riportati in questi giorni da molto giornali sulla posizione traballante di Paulo Fonseca: il tecnico, afferma la Roma, è e resta l’allenatore della squadra giallorossa. Anzi, è semplicemente folle pensare solo che ci sia l’intenzione di esonerarlo, riferiscono queste fonti molto accreditate all’interno del club.

Ma allora perchè ci sono tutte queste voci intorno a Fonseca nonostante i risultati positivi che il portoghese sta collezionando in questo avvio di stagione? La risposta che viene data è la seguente: è in atto una manovra per destabilizzare la società. Servirà questa decisa smentita a mettere fine alle voci sulla presunta fragilità del portoghese?

Fonte: Il Romanista