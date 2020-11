“ON AIR!” – MAGLIARO: “Flaminio? Percorribilità al di sotto dello zero”, GALOPEIRA: “Ho paura che questa enfasi possa danneggiare la Roma”, CORSI: “I Friedkin con pochi gesti hanno stravolto dieci anni di comunicazione”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “La gente che pronosticava la Roma settima adesso dove sta? Il partito del settimo posto dov’è finito? Ma quelli che dicevano che la Roma faceva schifo, che Pedro non segnava mai, che avevamo l’attacco Cocoon, ma dove stanno? Tifosi della Roma, vi do questa notizia: la Roma perderà delle partite da qui alla fine dell’anno. E’ incontrovertibile. Già potrebbe succedere domenica. E io starò qui da solo a contare i punti di vantaggio sul settimo posto… E non sto parlando per paradossi. Io non ho nessuna intenzione dal farmi prendere dall’euforia per alcune prestazioni di alto livello. Per me sempre settimi siamo…”

Fernando Magliaro (Tele Radio Stereo): “Nessuno ha abbandonato Tor di Valle, ma la Roma si sta guardando intorno. I Friedkin stanno riflettendo sull’investimento e sulle alternative. Io ci credo poco alla possibilità che si cambi area, ma prima del 2025 lo stadio a Tor di Valle non credo che possa essere inaugurato. Il Flaminio è una bellissima suggestione, ma è una suggestione. La percorribilità è meno di zero… Io penso che se salterà il progetto Tor di Valle non sarà per volontà dei Friedkin, ma per colpa del Comune…”.

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Che bello leggere oggi i giornali, ma la mia paura è che al primo pareggio si possa sgretolare tutto. Ho paura che questa enfasi possa danneggiare la Roma, che si sia passati da un eccesso all’altro, e che magari la Roma possa cominciare a sentire il peso della responsabilità. Io non penso che la Roma possa essere una candidata allo scudetto, teniamoci questo terzo posto. Se Fonseca merita il rinnovo oggi, lo meritava anche due mesi fa. Secondo me non lo merita oggi, deve ancora portare a casa i risultati. Se non ce l’ha lui questa prescia, perchè dobbiamo averla noi? Lasciamoli giocare tranquilli. Godiamoci il momento bellissimo: la squadra vince e gioca bene. Ma perchè ci andiamo a impelagare su quello che succederà tra otto mesi…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La Roma? Tutto molto tranquillo, nel senso positivo. Non ci sono attriti, è il momento migliore per andare a Napoli e fare la partita. Il Napoli ha perso contro squadre incredibili, ha cali di concentrazione, ha dei problemi. La Roma dei Friedkin li ha superati e penso che possa andare a Napoli e fare la partita. Non ci voleva però la sconfitta col Milan, magari ha una reazione… Per il resto si parla di fuffa, della Roma come la squadra più forte del mondo, e non lo è. Però in Italia può comunque dire la sua, visto come in questo momento si gioca qui… I Friedkin con poche frasi e il gesto della mascherina col vecchio stemma hanno già stravolto 10 anni di comunicazione… Per quanto mi riguarda ancora non gli darei le chiavi di Roma, però i prodromi sono buoni…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Temo che della partita di Cluj possa importare poco o niente alla gente, che tutti possano pensare solo al Napoli, e invece sarebbe molto importante vincere giovedì per mettere una seria ipoteca sul girone e affrontare le ultime due partite magari inserendo diversi Primavera e allora sì, concentrarsi sul campionato. Stadio? Non la vedo molto concreta la possibilità del Flaminio. Io la vedo molto remota, ma è affascinante anche solo parlarne…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “L’ipotesi Flaminio sarebbe molto affascinante, ma non so quanto realizzabile. Le difficoltà di avere uno stadio al centro della città, con tutti i vincoli architettonici che ci sono, i parcheggi, rappresentano delle grosse difficoltà. Ma è un’ipotesi affascinante, e vedremo come si svilupperà… Se firmo per il terzo posto della Roma oggi? Sì certo che firmerei, anche oggi…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Stadio della Roma? Non vedo come se ne possa uscire, il progetto Tor di Valle sembra essere sul punto dell’abbandono. Il colpo di scena del Flaminio sarebbe il più grande in assoluto. La Raggi qualche giorno fa parlava in maniera improvvida di regalo di Natale per i tifosi della Roma, ma per quello che mi riguarda sapere che la Roma farà lo stadio lì dov’era il Flaminio, in 45 mila persone, un casino lì sarebbe esaltate. Ecco, quello sì che sarebbe il più bel regalo di Natale che potrebbe farci… Certo, non è una cosa facile, ci sono dei vincoli architettonici…”

Marco Juric (Rete Sport): “Dall’accordo con Parnasi del 2012 a oggi, non è successo quasi nulla per lo stadio della Roma. I Friedkin possono far tesoro di quello che è successo in questi anni e pensare a delle alternative reali per la costruzione dell’impianto. Loro, essendo uomini di business, sanno che lo stadio deve essere centrale per una società sportiva e spingeranno per questa soluzione. E dopo otto anni sono obbligati a guardarsi attorno. E la suggestione del Flaminio sarebbe veramente una cosa bellissima…”

Daniele Lo Monaco (Il Romanista – podcast): “Borja Mayoral merita attenzione e conforto, ha fatto un gol non banale contro il Parma. Poi è ovvio che la Roma ha bisogno di Dzeko, che è uno straordinario campione. La Roma ha fatto grandi cose senza la sua spina dorsale: togliamogli Kjaer, Calhanoglu e Ibrahimovic e poi vediamo… La Roma ha annichilito il Parma con una serie di strappi, di pulsioni offensive, che ora riescono grazie a un lavoro ben fatto a Trigoria. Nel gol del 3 a 0 di Mkhitaryan, il giocatore fondamentale di quella azione è Veretout che non tocca mai la palla, ma che con quel movimento a tagliare si porta via mezza difesa del Parma. Questi movimenti qui mi esaltano, mi fanno capire quanto questa squadra abbia calcio dentro alla sua testa e alla sua anima…”

Guido D’Ubaldo (Radio Radio): “Il segreto della Roma è aver migliorato sul piano del gioco rispetto alla passata stagione, Fonseca ha fato delle correzioni che hanno funzionato a cominciare dal cambio di modulo. E poi l’apporto dei giocatori di esperienza, da Smalling a Dzeko. Col Napoli tornerà anche Pellegrini, e rivedremo tutti i titolari… La seconda linea che mi sta convincendo di più? Per ora tutti hanno risposto positivamente, la sorpresa è Villar, non mi aspettavo che potesse giocare con questa intensità. E’ un ragazzo che sta crescendo bene. Vincere a Napoli sarebbe una conferma della crescita, Fonseca ha sempre faticato contro le squadre che la precedono in classifica…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Della Roma mi sta stupendo la fase difensiva, perchè quella offensiva ce l’aspettavamo con quei giocatori che ha là davanti. Invece dietro stanno giocando bene. Quello che non vedo ancora convinto al 100% è Mancini, gli altri stanno giocando benissimo. Potrebbe essere l’anno in cui Roma e Lazio possono entrare in Champions League. Il Napoli mi ha molto deluso, non è così forte come pensavamo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Pedro mi sembrava uscito dai radar e invece è un furetto imprendibile. E poi mi ha sorpreso Villar, in mezzo al campo ha personalità. Non ha fisicità, ma è intelligente, è svelto…mi piace molto…”

Franco Melli (Radio Radio): “La Roma domenica aveva un ostacolo inferiore. Mi rifiuto di pensare che dopo tutti i sogni napoletani, il Napoli possa perdere in casa due volte di seguito, mi sembra esagerato. Non so se Osimhen può rientrare per la gara di domenica. C’è una settimana per correggere gli errori, e mi aspetto un Napoli diverso. La Roma ha le sue chance, ma se vincesse allora faremmo discorsi diversi…”

Luigi Ferrajolo (Radio Radio): “Anche le seconde linee si sono dimostrate all’altezza, ed è giusto che Fonseca faccia turnover. La partita importante è quella di Napoli, perchè ci farà capire quanto è forte la Roma. Gioca molto bene, ma bisogna vedere come supererà un esame come quello per capire lo spessore della squadra. Se lo supera bene, allora sapremo che la Roma è quella vista fino ad ora, altrimenti torneremo a porci degli interrogativi…”

