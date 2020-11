Raggi in allarme: l’idea Flaminio agita la sindaca che ora prova a richiamare Friedkin

AS ROMA NEWS – Virginia Raggi in agitazione. La descrive così l’edizione odierna de La Repubblica (L. D’Albergo), che racconta come la prima cittadina sia in allarme dopo che il presidente della Roma Dan Friedkin sta valutando l’idea di abbandonare il progetto Tor di Valle per cominciarne uno tutto nuovo da un’altra parte.

Si parla di Flaminio, ma anche di Tor Vergata o addirittura Fiumicino: ipotesi, soprattutto quest’ultima, che suonerebbero come uno smacco clamoroso per il Comune a guida M5S, che in questi anni ha cavalcato l’onda dello “stadio fatto bene”. Virginia Raggi, dopo i “no” iniziali e quattro anni abbondanti persi in rinvii e approfondimenti, puntava anche sullo Stadio della Roma per sostenere la propria ricandidatura alla poltrona di sindaco.

Vederselo scippare dalla Fiumicino del dem Esterino Montino non sarebbe un grande affare. Per questo la prima cittadina ha preso ad agitarsi e nel corso del fine settimana ha cercato un contatto con la Roma. Ma i Friedkin, nuovi patron del club, non sono di grandi parole. Da quando sono in città pensano agli affari, e poco alle chiacchiere.

Con il Comune l’unico incontro per lo stadio risale a prima del lockdown e non è detto che il faccia a faccia del 29 settembre tra i proprietari della Roma e la Raggi, all’ambasciata americana, non sia stato il primo e l’ultimo.

Fonte: La Repubblica