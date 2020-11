Top Dan: con Friedkin è una Roma da record. E ora i texani puntano a vincere subito

AS ROMA NEWS – E’ una Roma da “Top Dan”, scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani). L’aereo giallorosso, guidato dal pilota Friedkin, ora è in alta quota e, a differenza di altri, senza turbolenze. La partenza è da record: nessun presidente aveva mai iniziato la sua avventura con zero sconfitte sul campo. Nemmeno Viola e Sensi, ovviamente non Pallotta. Undici partite senza mai perdere, se si esclude quella a tavolino col Verona per la quale la Roma combatterà ancora.

E sedici punti in campionato su 18 a disposizione nell’ultimo mese. Un ritmo scudetto. Merito senza dubbio del resiliente Fonseca, ma pure della costante presenza dei Friedkin che nei giorni del loro insediamento avevano dichiarato: “Abbiamo intenzione di ascoltare molto e quello che abbiamo sentito finora è che i nostri tifosi vogliono 3 cose: una squadra di cui essere orgogliosi, un club che apprezzi e condivida la loro passione e una proprietà presente e onesta”.

In questi primi mesi quelle promesse sembrano essere state confermate. Ora però i Friedkin capiscono che si può andare oltre, e magari vincere qualcosa prima del previsto. Per questo, oltre all’arrivo del g.m. Pinto, a gennaio verrà completata sul mercato una rosa che sta dimostrando di poter contare su nuovi protagonisti come Villar, Karsdorp e Mayoral.

Fonte: Leggo