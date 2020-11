Villar, il regista bambino che a Trigoria ha stupito tutti

NOTIZIE AS ROMA – Gonzalo Villar è uno dei giocatori che stanno impressionando di più in questa Roma fatta di tanti calciatori esperti ma anche di qualche giovane dal grande talento. Lo spagnolo è uno di questo. “Il regista bambino”, lo definisce oggi Il Messaggero (S. Carina), sta convincendo tutti.

Il viso da ragazzino però non inganni: Villar è più maturo di quello che sembra. La prestazione con il Parma è lì a dimostrarlo. Prima da titolare in campionato in stagione ma alzi la mano chi se ne è accorto. Lo spagnolo ha stupito infatti per l’autorevolezza con la quale si è calato nel ruolo a fianco di Veretout, per la semplicità nelle giocate e per la centralità che ha rivestito per i compagni.

Nonostante sia uscito a dieci minuti dal termine, è il calciatore che ha giocato più palle con un particolare da non sottovalutare: dei 105 palloni toccati, ben 59 sono quelli giocati con successo in avanti. Gonzalo è uno che impara in fretta. In quest’ottica lavorare in allenamento con calciatori del calibro di Pellegrini, Pedro e Veretout lo aiuta.

Lo spagnolo ascolta, immagazzina e poi prova a mettere in pratica. E a Trigoria sono in tanto pronti a scommettere su di lui. Chi lo guarda da vicino afferma che è uno di quei giocatori che ruba con gli occhi. Sa che deve crescere ma questo non lo spaventa. Anzi, lo stimola a fare meglio. Giovedì con il Cluj avrà probabilmente una nuova chance, pronto poi a lasciare spazio a Napoli a Pellegrini.

Fonte: Il Messaggero