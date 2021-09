“ON AIR!” – MAGNI: “Cedere Diawara ora sarebbe un rischio”, PIACENTINI: “Per Mou è l’ultimo dei centrocampisti”, CATALANI: “Non ricordo un giocatore più inutile di Nzonzi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Sono rimasto molto sorpreso di come il Collegio del Coni abbia rinviato una decisione su Lotito, mi sembra una sentenza politica, temo che finirà come al solito tutto a tarallucci e vino…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Mourinho tiene a tutte le competizioni, e sa che è più facile arrivare in fondo alla Coppa Italia e alla Conference League che a vincere il campionato. Ecco perchè non penso che, specie la prima partita di coppa, la trascurerà. Mourinho non è un allenatore che consuma il proprio spogliatoio, anzi è l’esatto contrario…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “C’è una voglia di vedere la Roma che è quasi commovente, perchè sono stati staccati quasi 30 mila biglietti per il Sassuolo e 20 mila per il CSKA Sofia…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Speriamo che non sia nulla per Zaniolo. Pellegrini invece sembra una cosa diplomatica. L’anno scorso lo abbiamo criticato anche noi, ma ora è partito forte, segna, eppure Mancini non lo fa giocare mai… Immobile? A me non piace, non la prende mai fuori dall’Italia, però Cassano deve stare zitto. E’ veramente un cretino. Lui mise addosso le mani a Garrone, il presidente della Samp. Ma come può dire una cosa del genere un giocatore che non è stato nessuno, che si ricorda solo per il cappotto di cammello col quale si presentò a Madrid… Roma-Sassuolo? La squadra deve continuare a trottare, è importantissimo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Diawara? La Roma lo dava via se il giocatore accettava il Galatasaray. Dalla giornata di ieri mi sembra aver capito che Diawara sia agli ultimi posti nella considerazione di Mourinho, anche dietro Bove e Villar. Io mi fido di Mou: se lui lo considera l’ultimo dei centrocampisti, e se la Roma ha bisogno di fare cassa, io sarei d’accordo con la cessione. Non sarebbe mica tipo quella di Strootman a mercato chiuso…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Il problema degli infortuni per le nazionali non riguarda solo la Roma. La giornata di campionato ci dirà quanto sono seri questi infortuni, se saranno tali da saltare la partita, o quanto invece ci possa essere una parte di preservazione dell’atleta in vista degli impegni di campionato. Facendo tutti gli scongiuri, per quanto riguarda la Roma non sembrano essere niente di grave, anche se penso che qualcuno sarà risparmiato. Di solito, anche per una questione di principio, si tende a privilegiare chi è rimasto a lavorare con l’allenatore rispetto a chi era fuori… Diawara al Galatasaray? Per me sarebbe un rischio, poi resti con Bove e Villar…Mourinho non vede Diawara? Non lo vede ora, ma se gli dovessero mancare Cristante o Veretout, poi vedi come lo vede…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Nzonzi peggior acquisto della storia? La Roma di bidoni ne ha presi tanti, ma non a queste cifre. Non ricordo un giocatore più inutile di Nzonzi. Io ricordo la difesa della Roma di Zeman che aveva giocatori improponibili ma che erano stati pagati due lire e con ingaggi minimi, questo invece prende 3 milioni all’anno. Forse lui pensa di essere Falcao, ha rifiutato di tutto, e invece per lui perfino il Qatar è troppo. Non so come il Benfica abbia pensato di prenderlo, e lui li rifiuta… Nei confronti della Roma è veramente un furto, alla fine scapperà da qui come il tabaccaio che ha rubato il gratta e vinci alla signora… Su Monchi ho una teoria, penso che sia venuto qui a fare un certo tipo di lavoro e c’è riuscito perfettamente…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Chi rischia di più in questa giornata? L’Atalanta, trova una Fiorentina in salute, e rischia molto. Itner e Roma sulla carta dovrebbero vincere, ma le partite post-nazionali portano sempre delle insidie…I problemi della Roma con le nazionali ce l’hanno un po’ tutti. La Roma deve fare tre punti domenica e ce la può fare. E’ una partita che nasconde delle insidie, ma Mourinho sa leggere bene le partite e lo farà anche contro il Sassuolo, anche perché in rosa ha delle alternative che altre squadre non hanno. Diawara non rientra nei piani di Mourinho, si è capito…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Io penso che l’Atalanta sia la squadra che rischia di più nel prossimo turno. Da chi non ha scontri diretti invece mi aspetto vittorie, ma anche Roma e Inter devono stare attente…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La cosa importante di questo turno è che arriva dopo la sosta, e spesso dopo la pausa delle nazionali qualcuno inciampa e la sorpresa c’è sempre… Quattro squadre si scontrano tra loro, Milan-Lazio e Napoli-Juve, mentre le altre sulla carta dovrebbero vincere. Sia Roma che Inter dovrebbero andare agevolmente, hanno una situazione da sfruttare….”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Roma-Sassuolo mi sembra una partita scontata, mentre Atalanta-Fiorentina mi stuzzica parecchio. Non escludo un colpo della Fiorentina…”

Redazione Giallorossi.net