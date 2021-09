Piquè: “Mourinho logorò Guardiola, dopo quella stagione si prese un anno sabbatico”

NOTIZIE AS ROMA – Gerard Piqué torna sul dualismo Real Madrid-Barcellona ai tempi di Guardiola e Mourinho in Liga. Il difensore blaugrana ha descritto quel periodo, soprattutto l’ultima stagione, in un’intervista alla stazione radio La Sotana.

Il calciatore ha spiegato come sia cambiato il loro ex tecnico dopo l’arrivo in Spagna dello ‘Special One’. Le sue parole: “Nell’ultima stagione di Guardiola al Barcellona c’è stata molta tensione, voleva controllare tutto e devo dire che Mourinho ci ha sfinito.

Ho sofferto molto quell’anno con Pep, ho anche pensato di lasciare il club alla fine della stagione 2011/2012. Chissà perché Mourinho logorò così tanto Pep. Non era più con noi, se ne rese conto e si prese un anno sabbatico”.