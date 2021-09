ULTIME DA TRIGORIA – Smalling solo in parte col gruppo. Ancora out Pellegrini e Mancini. Col Sassuolo tocca a Kumbulla

AS ROMA NEWS – Non arrivano sostanziali novità dalla seduta odierna di allenamento svolta a Trigoria. Chris Smalling non è ancora pienamente recuperato, e anche oggi ha svolto una parte del lavoro in gruppo e l’altra individualmente.

Il giocatore dunque sta proseguendo a piccoli passi il suo processo di recupero, e contro il Sassuolo potrebbe partire dalla panchina. In forte dubbio invece Gianluca Mancini, che anche oggi ha svolto terapie per il problema al piede accusato in Nazionale.

Lavoro individuale per Lorenzo Pellegrini, che resta in forse per Roma-Sassuolo: a tre giorni dalla rifinitura il suo impiego contro gli emiliani è incerto, ma sul capitano c’è ancora un cauto ottimismo.

Questa dunque al momento la probabile formazione anti-Sassuolo, considerando che anche le condizioni di Zaniolo, non convocato da Mancini per Italia-Lituania di stasera, sono da valutare:

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio, Karsdorp, Kumbulla, Ibanez, Calafiori, Cristante, Veretout, Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy, Abraham.

Giallorossi.net – A. Fiorini