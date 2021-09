Nzonzi-Al Rayyan, fumata nera: l’affare sfuma definitivamente. E la Roma…

AS ROMA NEWS – Sfuma, forse definitivamente, il possibile passaggio di Steven Nzonzi dalla Roma al club qatariota dell’Al Rayyan.

Lo rivela in questi minuti il giornalista Flavio Maria Tassotti di Tele Radio Stereo. Tiago Pinto aveva dato carta bianca al giocatore, libero di trovarsi la sistemazione a lui più gradita.

Sul tavolo di Nzonzi era arrivata l’offerta dell’Al Rayyan, club che gioca in Qatar, allenato da Laurent Blanc. I soldi garantiti al giocatore sarebbero stati sufficienti a bilanciare quanto percepito dal francese alla Roma.

Nonostante questo, Nzonzi ha deciso di far saltare il banco. La destinazione infatti non sarebbe gradita all’ex campione del mondo. E così, dopo aver detto no al ben più blasonato Benfica, pronto ad offrirgli un triennale, il mediano dice no anche all’ipotesi Qatar.

E la Roma? Non può far altro che prenderne atto. I giallorossi sarebbero stati ben felici di liberarsi del contratto di Nzonzi, che scadrà solo nel 2022 e che pesa a bilancio oltre 3 milioni di euro netti. Ma il destino del francese sembra essere quello di esubero eccellente fino a fine stagione.

Redazione Giallorossi.net