“ON AIR!” – FOCOLARI: “Under non è da Roma, Politano capita a puntino”, LO MONACO: “Ibanez ha un mirino nel piede”, ANGELONI: “Preferirei battere la Juve che vincere il derby”, PRUZZO: “Genoa a pezzi, sarà una gita per i giallorossi”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “Il pugno di Gagliolo a Kalinic? Non capisco come non si sia utilizzato il Var. Il croato avrebbe dovuto protestare, e invece per un eccesso di fair play si è rialzato senza dire nulla. Ibanez? Non ha giocato tanto, ma è entrato sull’uno a zero in quel finale del match contro lo Shakhtar… Lui fece questo gesto goffo su un rinvio che Caressa sottolineò con un “mamma mia!”…però subito dopo ha fatto un bel numero toccando la palla di suola, tipico del brasiliano. Ibanez è un difensore ha una grande qualità: a differenza di Smalling, lui ha un mirino nel piede. Ha buone doti difensive, ma ha il lancio di 60 metri che ti mette la palla sul piede, una caratteristica che manca sia a Mancini che a Smalling…”

Alessandro Angeloni (Rete Sport): “Quale preferirei perdere e quale vincere tra Juve e Lazio? Preferirei vincere con la Juventus, perchè è una gara da dentro o fuori, mentre il derby alla fine lo puoi recuperare… Avete mai provato il gusto di vincere allo Stadium? No…mentre vincere il derby lo hai già fatto… Per me la Lazio arriverà in Champions, e secondo me può arrivarci anche la Roma pure se perde il derby. Mentre se superi la Juve, la Roma si giocherebbe una semifinale con la possibilità concreta di arrivare in finale…”

Roberto Renga (Radio Radio): “La Roma tra le grandi è l’unica che ha giocato fuori casa… Primo tempo niente di che, secondo tempo solo la Roma… Il Parma ha avuto una sola occasione, la vittoria è estremamente legittima. Bene Pellegrini, anche Kalinic, Kolarov invece mi è sembrato molto stanco. Nella difesa a tre Smalling si è trovato in difficoltà… Io con Cristante centrale, e Smalling a sinistra farei attenzione… Ibanez? Ha giocato venti minuti in tutto. Io sono curioso, perchè in 19 minuti non sono riuscito a capire…Pronostico di Genoa-Roma? Due…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Tutto bene…recuperare Kluivert è un bel segnale, è uno che può spostare gli equilibri. Ora è ipotizzabile un 4-3-3. Con Politano si può aumentare la pericolosità in attacco…La Roma può passare il prossimo turno di Coppa Italia, perché la Juve ha altri pensieri. A Marassi sarà una gita fuori porta, il Genoa sta a pezzi…Pronostico? Due…”

Franco Melli (Radio Radio): “Non capisco…ma cosa ha fatto Kluivert ieri a parte correre veloce?… La vittoria di ieri sera non mi ha detto nulla. A Genova la Roma non giocherà con la difesa a 3 perché deve vincere e, allo stesso tempo, trovare delle soluzioni per questa situazione d’emergenza. Domenica deve vincere per non perdere la corsa Champions. Nel derby vedo favorita la Lazio.. Pronostico di Genoa-Roma? Ics…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Chi ha giocato male ieri è Under, l’arrivo di Politano capita a puntino. Secondo me Under non è più un giocatore da Roma. Ma la vera domanda è se la Roma continuerà a giocare con quel modulo visto ieri. Se giochi a cinque in difesa, gli esterni possono essere anche alti…Perotti può fare l’esterno di sinistra… Ibanez? Io fatto che non gioca mai nell’Atalanta non è un bel segnale, ragazzi…se gioca Masiello e non Ibanez è strano…Gasperini è molto selettivo…Pronostico di Genoa-Roma? Due…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Ai quarti vedo partite poco equilibrate. La Juve la vedo già in semifinale, la Roma deve sperare in una serata storta per i bianconeri…Pronostico di Genoa-Roma? Due…”

