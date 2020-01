LIVE! Spinazzola-Politano, salta definitivamente lo scambio. Gli agenti confermano: i giocatori torneranno nei rispettivi club

ULTIMO AGGIORNAMENTO – Salta definitivamente l’affare Politano-Spinazzola: Roma e Inter non sono riuscite a trovare un accordo sui dettagli del prestito con obbligo di riscatto.

Lo comunica il portale de Il Tempo in questi minuti. Gli agenti dei calciatori confermano: lo scambio è saltato, i due giocatori faranno in queste ore rientro ai rispettivi club.

Ennesimo colpo di scena: è saltata la trattativa tra #ASRoma e #Inter per lo scambio #Politano–#Spinazzoal. Gli agenti dei giocatori confermano tutto: non si è trovata la quadra sui dettagli del prestito con obbligo di riscatto#calciomercato @tempoweb https://t.co/5lbZOUEzBF pic.twitter.com/B70ZjklfSU — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) January 17, 2020

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non è bastata la lunga giornata di ieri per mettere d’accordo Roma e Inter: lo scambio Spinazzola-Politano è ancora fermo al palo e la sua buona riuscita resta in bilico.

Stando a quanto riferisce in questi minuti l’emittente Sky Sport, manca ancora un’intesa tra i due club sulla formula del trasferimento dei due giocatori.

La Roma vorrebbe infatti inserire un obbligo di riscatto basato sul 50% delle presenze dei due calciatori nei nuovi club, mentre l’Inter punta a farlo scattare solo dopo almeno 15-16 presenze e un certo minutaggio. L’affare dunque è ancora impantanato, e potrebbe anche saltare di nuovo il banco.

