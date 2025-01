“ON AIR!” – ROSSI: “Soulè non può fare la muffa, serve il coraggio di mandarlo in prestito”, PES: “Pellegrini deve accettare un ridimensionamento se vuole restare”, LO MONACO: “Ancelotti non sarebbe la soluzione migliore per la Roma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Il risultato di ieri dà continuità. Pellegrini? Se andasse in panchina col Genoa farebbe meno scalpore se fosse successo ieri. Soulè? Serve il coraggio di mandarlo in prestito adesso, non può restare qui a fare la muffa…se passano mesi in cui non gioca, quando poi dovrà farlo titolare, dovrà riprendere le misure col campo. E un ragazzo di 21 anni così non cresce. Se dobbiamo tenerlo in panchina, meglio darlo in prestito…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io ieri al 97esimo nonostante il gol ero abbastanza deluso, quella poteva essere una grande occasione. Ma ripensandoci oggi, il Bologna è una squadra forte che corre tanto. E rispetto alle ultime trasferta come quella di Como è stata tutta un’altra storia. Secondo me il Bologna è più forte del Milan, almeno di quello che abbiamo incontrato noi, lì si poteva fare di più. Il Bologna è un’ottima squadra, e il pari me lo prendo… I cambi sono stati ritardati, poteva farlo una decina di minuti prima…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Io al 70esimo l’accoppiata Pisilli-Baldanzi l’avrei provata, Baldanzi più di El Shaarawy… Pellegrini? E’ noto a tutti l’interesse del Napoli: se domani mattina il Napoli cede Kvaratskhelia al PSG, il pomeriggio presenta un’offerta alla Roma per Pellegrini. La Roma effettivamente vuole cederlo, se ha l’offerta giusta lo vende… Se spendi 30 milioni per Frattesi, lui gioca titolare. Sarebbe un messaggio a Pellegrini: guarda che non giochi più. Perchè il primo cambio di Frattesi sarebbe Pisilli. Già faceva panchina 10 giorni fa…io ho la sensazione che sia tutto legato…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Per me la storia di Pellegrini alla Roma non cambia, è bastato un primo tempo fatto non benissimo a Bologna per far ripartire la solita storia…Secondo me può partire a gennaio, tra Pellegrini e Cristante, uno dei due andrà via. Se prendi Frattesi, secondo me come panchinaro ti sarebbe più utile Cristante…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “La partita di ieri? Mamma mia che rottura di palle…Quando Konè non è al massimo, la Roma finisce. Perchè Pellegrini a parte il gran gol al derby e l’intervista alla Gazzetta, più di questo non riesce a fare… Tutti quelli che dicevano che non serviva Frattesi, andate nel confessionale e pentitevi… Frattesi non è mai stato un simbolo della Lazio, non era Manfredonia o Di Canio, è uno che dalla Lazio è stato cacciato perchè secondo loro non era buono e Conti ha detto: “Fermati, questi hanno cacciato Frattesi, fatemelo ripigliare“….Ai massimi livelli di club Frattesi non sanno manco chi sia, ma nel centrocampo statico come il nostro potrebbe scimmiottare Mkhitaryan… ”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Ieri Ranieri ha fatto una trattativa pubblica con quelle parole su Frattesi, rispondendo a Marotta dicendo che quei soldi per lui sono troppi. A me le sue dichiarazioni confermano che c’è una trattativa, i due club stanno trattando…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Ci sono delle priorità dentro la Roma che devono essere coperte il prima possibile e una di queste è il terzino destro. Perchè Saelemaekers deve giocare alto a sinistra insieme a Dybala, dietro a Dovbyk. E allora sì che puoi migliorare. Perchè Saelemaekers contro gente non fortissima va bene in quel ruolo, ma quando affronta avversari tosti va in difficoltà nel difendere…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Che Pellegrini si muova a gennaio è molto complicato, poi a giugno le cose possono cambiare. La partita di ieri poteva essere simile a quella del derby, il Bologna è una squadra che ti lascia giocare, e confermare Pellegrini ci stava anche per sfruttare l’euforia del derby. Ma ieri Pellegrini ha deluso, e non è che quel gol può cambiare il giudizio sul calciatore. E ora contro il Genoa si riapre il ballottaggio, non possiamo pensare che Pellegrini torni a essere un titolare inamovibile. Lui deve rivedere la sua posizione, sia come impiego che come ingaggio, il suo ruolo deve essere ridimensionato se vuole restare…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Se ieri Ranieri non avesse fatto giocare Pellegrini e fosse andata male avremmo detto: “Ma come, non sfrutti il momento positivo dopo il gol nel derby“…col senno del poi è buono tutto. E poi secondo me ieri fa peggio Dybala, che si mangia quel gol clamoroso… La situazione di Pellegrini è strettamente legata al possibile arrivo di un profilo alla Frattesi. Perchè se arrivasse Frattesi non ci sarebbero dubbi sulla composizione del centrocampo della Roma: Frattesi-Paredes-Konè, con due punte lì davanti. E a quel punto Pellegrini diventerebbe al 100% un’alternativa…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “La Roma ha fatto un girone di andata orripilante. Se dovessi scommettere un copeco, lo metterei sulla non qualificazione per l’Europa. Ieri avevi un’occasione importante, e non lo hai sfruttata. Ora è complicatissimo arrivare in Europa attraverso il campionato… Ieri hai perso un’occasione, soprattutto dopo essere andato in vantaggio in modo giusto e legittimo. E poi quel rigore non dato a Saelemaekers era solare, senza discussione…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Carlo Ancelotti sulla panchina della Roma? Per me non sarebbe la soluzione migliore… E’ un grandissimo allenatore, ma sono rimasto un po’ male dopo aver letto che il suo sogno sarebbe quello di vedere il figlio sulla panchina giallorossa…anche no, grazie. Di grandissimi potenziali allenatori ne abbiamo appena bruciato uno, che era il più grande romanista di tutti, mentre Davide Ancelotti non mi pare abbia scritto pagine di storie della Roma…Se invece venisse Carlo Ancelotti con l’idea di allenare lui se ne può parlare, ma vorrei sapere quali sono le alternative in ballo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Questa doveva essere la partita della svolta per guardare alla classifica con un occhio diverso, in realtà la Roma è stata molto deludente nel primo tempo e altalenante nella ripresa. La squadra è viva, ma conferma le sue difficoltà. Prestazione complicata a dir poco: vai in vantaggio grazie all’errore evidente di Skorupski, subisci il gol in contropiede, e poi fai due falli da rigore nella stessa azione. Il pari ti lascia in questa situazione qui…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Il derby devia le situazioni, la Roma lo ha vinto in 20-25 minuti sfruttando le occasioni avute, poi nel secondo tempo la Lazio l’ha chiusa lì. Ieri è la Roma che abbiamo sempre visto in questo campionato, è sempre questa, ma con Ranieri non mi aspettavo che prendesse due gol in contropiede, non è possibile. Mi è sembrata una squadra molto disordinata. Il campionato sarà questo, tra alti e bassi e senza picchi. La Roma deve programmare il prossimo campionato. Pellegrini lo hanno esaltato per il gol, ma ieri è andato male. Dybala idem. E quando i singoli non vanno, questa è una squadra che non ha una grande idea di gioco…”

Redazione Giallorossi.net

