Calciomercato Roma, dall’Olanda: rifiutata un’offerta di 5 milioni per Rensch, l’Ajax punta al rinnovo del terzino

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Trova conferme l’interesse della Roma per Devyne Rensch, 21 anni, terzino destro olandese originario del Suriname in forza all’Ajax: oggi Gianluca Di Marzio ha parlato di contatti avviati tra i club per il giocatore, in scadenza di contratto a giugno.

Stando a quanto riferisce il portale olandese Vi.nl, i giallorossi hanno avanzato un’offerta di 5 milioni di euro per averlo già dal prossimo gennaio, ma i lancieri hanno rispedito l’offerta, considerandola troppo bassa. L’Ajax infatti spera di riuscire a rinnovare il contratto del calciatore, ma al momento c’è ampia distanza tra le parti.

Nel caso in cui le trattative per il prolungamento tra il club olandese e Rensch non dovessero andare a buon fine, l’Ajax accetterebbe l’idea di cederlo fin da questo mercato invernale per non perderlo a parametro zero.

Fonte: ni.vl

