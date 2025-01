CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 13 gennaio 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:40 – CONTATTI CON L’AJAX PER RENSCH – Giallorossi su Devyne Rensch (21) dell’Ajax, terzino destro olandese in scadenza di contratto a giugno…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:30 – RISPUNTA KALIMUENDO PER L’ATTACCO – La Roma continua ad andare a caccia di un altro centravanti da affiancare ad Artem Dovbyk, e nelle ultime ore è tornato in auge il nome di Arnaud Kalimuendo (22), attaccante del Rennes che Ghisolfi aveva corteggiato anche la scorsa estate. (Leggo)

Ore 9:25 – REITZ IL PIANO B A CENTROCAMPO – La Roma proverà a prendere Davide Frattesi, ma non spenderà più di 35 milioni di euro per il centrocampista nerazzurro. Se non dovessero bastare, dirigerà le sue attenzioni su Rocco Reitz (22), mediano tedesco del Borussia M’Gladbach. (Leggo)

Ore 8:40 – FRATTESI-ROMA, GHISOLFI INCONTRA L’INTER – Nonostante le smentite di rito di ieri, oggi la trattativa fra Inter e Roma per Davide Frattesi (25) prenderanno il via. Il calciatore ha già parlato con Ranieri e…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:00 – ALBERTO COSTA A UN PASSO DALLA JUVE – Sembrava destinato allo Sporting, ma Alberto Costa (21), terzino destro del Vitoria Guimaraes, ora è a un passo dalla Juventus che ha battuto la concorrenza con un’offerta da 15 milioni. Lo scrive Fabrizio Romano su X. Il calciatore portoghese era stato cercato anche dalla Roma.

IN AGGIORNAMENTO…

