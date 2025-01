Calciomercato Roma: accordo di massima con Rensch per un contratto fino al 2029, ma l’Ajax chiede il doppio. Su di lui c’è anche il Napoli

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Secondo quanto riferito dall’edizione on line del Telegraaf, Roma e Rensch avrebbero raggiunto un accordo di massima per un contratto fino al 2029. Il club olandese chiede circa il doppio rispetto ai 5 milioni offerti dalla Roma.

Su di lui, riferisce il portale olandese, c’è anche il Napoli. La dirigenza dell’Ajax deve scegliere se monetizzare adesso o lasciarlo andare a giugno e cercare di qualificarsi alla prossima Champions League.

Il club, riferisce il Telegraaf, non considera il terzino un “mangia soldi”, anzi, infatti è stato proprio Rensch in precedenza a cercare un accordo economico per permettere all’Ajax di guadagnare qualcosa dalla sua cessione, firmando un rinnovo fino al 2027 con la promessa di poter partire in caso di arrivo proposte importanti. Il rinnovo, però, era impossibile per motivi fiscali e dunque è saltato tutto.

Fonte: Telegraaf.nl

