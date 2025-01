Bologna, Fenucci: “Trattiamo il rinnovo di Sartori. Non ci sono problemi, arriveremo a una soluzione”

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Claudio Fenucci, direttore generale del Bologna, parla all’Ansa del suo futuro e di quello di Giovanni Sartori, direttore sportivo accostato anche alla Roma: “Se rimarrò a Bologna altri dieci anni dovete chiederlo a patron Saputo, ma io sono integrato in città e penso solo a lavorare per il club”.

“Per quel che riguarda Giovanni (Sartori, ndr) stiamo parlando del rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Per me non ci sono problemi. Lo vedo tutti i giorni, arriveremo a una soluzione. Quando ci saranno novità le comunicheremo. Durata del rinnovo? La trattativa la facciamo con lui, non pubblicamente”.

Fonte: Ansa

