PRIMAVERA, Torino-Roma 2-4: i giallorossi calano il poker, brilla Sangarè

AS ROMA NEWS – Bella vittoria della Roma Primavera di Gianluca Falsini che batte il Torino fuori casa con un perentorio 4 a 2. Partita comandata dai giallorossi, a segno con Sugamele, Marazzotti, Reale e Levak.

I granata abbozzano un tentativo di rimonta con due gol in due minuti (a segno Acar e Mangiameli) ma il risultato non cambia. Brilla Buba Sangarè, schierato titolare a destra: per il difensore spagnolo un assist e diverse discese decisive nei gol giallorossi. La squadra di Falsini torna in vetta al campionato in attesa della partita del Sassuolo, che giocherà alle 18.

IL TABELLINO DEL MATCH

TORINO: Plaia, Mullen, Dalla Vecchia, Gabellini, Perciun (53′ Acar), Olsson Cornelius, Krzyzanowski, Zaia (53′ Cacciamani), Mendes, Djalo (84′ Raballo), Franzoni (53′ Mangiameli).

A disp.: Siviero, Rossi, Sabone, Bonadiman, Mahari, Liema Olinga, Marchioro.

All. Felice Tufano

ROMA (4-3-1-2): Marin (64′ De Marzi); Sangaré, Seck (90′ Marchetti), Reale, Cama (84′ Nardin); Levak, Ivkovic, Marazzotti; Coletta; Zefi (84′ Golic), Sugamele

A disp.: Jovanovic, Mlakar, Della Rocca, Solbes, Bah, Arduini

All. Gianluca Falsini

Reti: 23′ Sugamele, 26′ Marazzotti, 33′ Reale, 58′ Levak, 65′ Acar, 67′ Mangiameli

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!