“ON AIR!” – CIARDI: “E’ il momento di fare il salto di qualità”, ROSSI: “Un pari a San Siro? Farei i caroselli”, LO MONACO: “I 50mila fischietti è una cosa che non si può fare”, PIACENTINI: “Smalling? O gioca sul dolore, o smette col calcio”

David Rossi (Rete Sport): “Quanto mi dispiace che domenica c’è Inter-Roma…avevamo preso un abbrivio fantastico, ora devi andare a giocare a Milano con due giorni di riposo in meno, i fischietti, gli infortunati, loro che giocano in casa…la vedo davvero difficile. Se la Roma domenica dovesse pareggiare, andrei a fare i caroselli. Un pareggio a Milano in questa situazione sarebbe un grandissimo risultato…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Mourinho a Lukaku lo ha messo a dormire, e lo risveglia domenica alle quattro… Penso che Romelu, fino a quando sta in piedi, le giocherà tutte. Questo è un uomo da un gol a partita di media. Io penso che a Milano giocherà Belotti con Lukaku e non El Shaarawy, mentre penso che giocherà Bove al posto di Aouar visto il cambio di ieri… Smalling? La situazione è chiara: se il problema è cronico e lui non se la sente di giocare, non potrà mai rientrare, deve proprio smettere di giocare. Se non ce la fai perchè hai troppo dolore, allora devi fare come Van Basten. Il problema è che ha due anni di contratto…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Chi dice che lo Slavia è poca cosa non è intelligente, la Roma ha chiuso la pratica in 20 minuti e poi ha gestito, fine. Avremo un dicembre tragico, ma è presto per pensarci. Adesso arriva un test serio, la cartina di tornasole, che è l’Inter: se vinci, pareggi o addirittura perdi ma con una grande prestazione a San Siro, questo ti farebbe comunque capire che ci siamo davvero. Se firmerei per il pareggio? Certo…Io mi prenderei cinque punti nelle prossime tre partite…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Serata gradevole, vittoria più agevole di quello che pensavamo, significa che la Roma ha fatto più del suo. Io firmerei il pareggio a San Siro solo se poi avessi la certezza di fare sei punti contro Lecce e Lazio, altrimenti cinque punti nelle prossime tre partite sarebbe poco… Le parole di Mourinho? Sull’Inter ha ragione, ha davvero due squadre…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “La Roma deve fare punti, non puoi pareggiare contro Inter e Lazio, altrimenti dopo hai Juventus, Napoli, Atalanta e diventa dura… Lukaku? Ogni volta che gli arriva vicino all’area ho sempre la sensazione che sarà gol, questa cosa succedeva solo con Batistuta…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Con Mourinho due finali in due anni, e ora primi nel girone di Europa League…Queste sono prove di un allenatore che ha rivoluzionato la testa della squadra come approccio in Europa. La Lazio preferisce il campionato, ma poi vengono sempre eliminati, questo perchè non hanno la mentalità…Questa crescita è esponenziale, Mou è un allenatore da coppe, e se avesse due squadre farebbe grandi cose anche in campionato. Ma la crescita è indubbia, e chissà cosa diranno gli anti-mourinhani, questo è proprio un argomento incontrovertibile…Inter-Roma? Vince l’Inter, lo dicono tutti, sono più forti, ma intanto Mou sta sfondando Inzaghi dalla mattina alla sera, mettendogli un po’ di pressione addosso… El Shaarawy? Giocasse sempre così, gli farei un triennale a qualsiasi cifra, ma che scherziamo…però deve giocare sempre così, anche contro l’Inter…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “E’ arrivato il momento per la Roma di provarle tutte per fare il salto di qualità, e per farlo devi portare a casa un risultato utile da San Siro. Diventa molto importante dopo questa serie di partite contro avversarie tutt’altro che probanti, ma con le quali la Roma ha fatto il suo…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Io faccio fatica a rinunciare a Bove in questo momento, sinceramente penso che sarà titolare contro l’Inter e il fatto che sia uscito a metà partita mi fa riflettere. E poi occhio a El Shaarawy, che è uno che a San Siro fa sempre grandi partite. Ora sta bene, e sinceramente lo metterei dentro. Ieri non segna, ma è lui il migliore in campo. Sta benissimo dal punto di vista fisico…”

Furio Focolari (Tele Radio Stereo): “L’Inter? Inzaghi ha una possibilità immensa, può scegliere tra tantissimi giocatori, Mourinho queste cose non se le può permettere e la Roma da questo punto di vista parte svantaggiata. Tra l’altro hanno due giorni in meno per preparare questa partita, e sulla carta tutto sembra andare in direzione Milano…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Vogliamo parlare di questa cosa dei fischietti? Non si può fare…Immaginatevi 50mila fischietti che suonano durante la partita, ma come faresti poi a sentire il fischio di Maresca rispetto a 50mila fischietti? Io penso che non si possa fare, eppure non ho letto un solo articolo che parla di questo fatto. Leggo che i giocatori dell’Inter vogliono giocare contro Lukaku, e non contro la Roma, che i contrasti non saranno semplici contrasti…e che devono essere? A parte che io penso che se c’è un contrasto tra Barella e Lukaku, a Barella lo ricoverano…Ma che contrasti dovrebbero fare, non la capisco sta cosa…Pinto ha ragione, si sta alimentando un clima d’odio…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La tenuta è un po’ il limite della Roma, ti mancano quattro titolari e giochi con delle alternative che devono anche essere ringraziate. Il passo di Paredes e Aouar è quello che è, ma è la loro natura, è il loro ritmo. E questa è la preoccupazione che ho, perchè l’Inter tra Barella, Frattesi e altri ha questo cambio di passo che può crearti dei problemi… Lukaku? Certe cose in passato sono già successe, sono cose normali. Questa attesa spasmodica di fischiarlo mi sembra esagerata…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma in pochi minuti ha messo il match in sicurezza. A me è piaciuto molto El Shaarawy, giocatore sottovalutato. E’ prezioso, intelligente, gioca in tante parti del campo. Le parole di Pinto su Lukaku? Sono d’accordo, alimentare l’odio è la cosa più sbagliata del mondo, ma va fatto un distinguo. I dirigenti dell’Inter hanno detto che non interessava più, non hanno alimentato l’odio, l’odio lo hanno alimentato i tifosi. Ma ai tifosi che gli fai? Non c’è modo di intervenire, ma di che parliamo?…La questione Dzeko e Mkhitaryan non è la stessa cosa, è una cosa completamente diversa…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Partita abbastanza vera quella della Roma, perchè lo Slavia non è straordinario ma è una squadra che ha presenze in coppe, era un avversario da affrontare con attenzione. La Roma ha avuto il merito e la fortuna di andare in vantaggio dopo 43 secondi, e poi ha giocato una partita giusta, corretta. Per essere un giovedì prima dell’Inter, ha fatto la partita perfetta… Le parole di Pinto? Sinceramente non capisco cosa voglia dire con alimentare l’odio. O fa i nomi, oppure sta zitto. Ma chi è che alimenta l’odio? Lo dica, perchè sennò è facile… Il problema con Lukaku nasce non perchè lascia l’Inter, ma perchè lo fa per andare alla Juventus. E’ normale che per i tifosi dell’Inter ci sia risentimento…Marotta e Ausilio non possono essere delusi umanamente? Cosa si aspettava Lukaku, che lo applaudissero a San Siro?…”

