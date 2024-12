“ON AIR!” – MORETTI: “Dybala un grande illusionista, è un pericolo per la Roma”, TORRI: “Cristante ha rotto col club, non credo alla storia dell’errore medico”, CORSI: “Pisilli capitano? Significa che siamo finiti”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Fonseca non è amatissimo dallo spogliatoio del Milan, e mettersi contro i big quando alleni una grande squadra non è un problema di poco conto… Theo Hernandez alla Roma? Quello visto negli ultimi mesi non è meglio di Angelino, pare Celik zoppo, fase difensiva completamente assente… Diagnosi sbagliata su Cristante? Lui sembra essere uno dei giocatori più lontani da Trigoria…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Il Milan è una squadra che gioca, offensiva. Per me quella con la Roma sarà una partita da over. Poi magari domenica ci fanno 4 gol e ci rimandano a casa, ma per me è la migliore avversaria da affrontare per la Roma ranierana…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “A Como sarebbe bastato un pareggio per darti continuità di risultati. Secondo me Bologna e Fiorentina sono due squadre con le quali puoi contendere un piazzamento in classifica. La Roma secondo me può arrivare anche tra il settimo e l’undicesimo posto, e fare 4 punti con Milan e Lazio ti farebbe fare un bel filottino che ti darebbe serenità…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “La Fiorentina senza Bove comincia a scricchiolare un po’, era un calciatore che gli dava tanto equilibrio… Konè? Per me non lo abbiamo ancora scoperto tutto, ha ampi margini di miglioramento…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Su Instagram i Friedkin hanno scelto Pisilli per gli auguri di Natale…non è una battuta: sceglieranno lui come futuro capitano? A me ha sorpreso molto, per me è una notizia, è molto identificativa come scelta…potevano mettere Pellegrini, ma evidentemente è una storia finita…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Pisilli scelto dai Friedkin per gli auguri di Natale su social? Quindi è il primo che si vendono a gennaio…sapete quanto mi piaccia come calciatore, ma gli dico: “Salvati Niccolò, lascia perdere…“. Gli altri sono tutti in vendita, dal primo all’ultimo…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “L’allenamento aperto alla stampa è opera di Claudio Ranieri, di certo non dei Friedkin che non sanno manco cos’è il Tre Fontane… Derby? I laziali se la sentono calda… Pisilli capitano della Roma? Significa che siamo finiti, ma non per Pisilli. Non puoi mettere capitano un ragazzino appena arrivato…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Dybala? Secondo me resta anche più che fino al prossimo giugno. Il viaggio a Istanbul del suo procuratore non ha trovato terreno, l’arrivo di Ranieri ha rimescolato le carte. Dybala ha sempre voluto restare alla Roma, poi il suo rendimento basso e il clima che si respirava aveva cambiato un po’ cambiato le cose. Ranieri ha fiducia illimitata su di lui, e penso che si arriverà al rinnovo automatico. Se il tecnico riuscisse a ricreare una nuova era dei senatori ripartendo dagli argentini, penso che Dybala possa restare anche di più del previsto. Ha 31 anni, altri 3-4 anni di ottimo livello secondo me può farli…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Cristante ha un contratto lungo e un ingaggio pesante, circa 5,5 milioni lordi, il che esclude la metà dei club per l’acquisto del suo cartellino. Mi sembra molto difficile che possa partire, posso pensare giusto a un club inglese che ha cambiato panchina, e mi riferisco al Southampton di Juric. Io credo poco alla ricostruzione fatta, altrimenti sarebbe da licenziare il medico, non è ammissibile uno sbaglio del genere. Penso che Cristante abbia rotto con la società e abbia chiesto a Beppe Riso, il suo procuratore, di andare via…”

Alvaro Moretti (Radio Radio): “Dybala sta diventando “The great pretender“, il grande ingannatore…ci appare ogni tanto fuori dal fumo con la doppietta, con l’assist, ma poi dove sta? Ogni tanto è renitente alla leva, ha il dolorino, non ha continuità. La Roma è in grande pericolo su Dybala, deve fare una scelta netta e decidere se ripartire da un giocatore di un certo tipo. Secondo me si sono sbagliati anche a investire su Soulè, un giocatore abbastanza limitato. Sono stati commessi errori su errori. Poi a chi non piacciono i prestigiatori, anche a me piacciono gli illusionisti, ma una sera l’anno… Obiettivo della Roma? Gioca per capire alcuni giocatori e le scelte da fare per l’anno prossimo. Non deve preoccuparsi troppo della classifica, l’Europa che può raggiungere è da seconda o terza fila, ora bisogna capire che rivoluzione deve fare. Se c’è l’ipotesi che Ranieri rimanga un altro anno, si fa un altro errore. Devi avere le idee chiare su un progetto tecnico…Pronostico di Milan-Roma? Uno…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Su Dybala non avrei dubbi, me lo terrei proprio, ci sono altri 6-7 giocatori che non c’entrano niente in un’ottica di svolta. Io non mi innamoro dei giocatori, ma da qualcosa devi ripartire, e al momento l’unico presupposto che mi fa andare in quella direzione è proprio Paulo Dybala… Il Milan? Per riuscire a dare un senso al campionato devi vincere le prossime due partite. Allora sì che cominceresti a rivedere luce e pensare che sei ancora una squadra. Pronostico di Milan-Roma? Due…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Dybala? Il gioco vale la candela dopo una partita come quella contro il Parma, ma poi sta fuori 4-5 partite e il discorso cambia. Il suo non è un problema di applicazione o di talento, ma sempre fisico. Il problema è che gioca il 60% delle partite: vale la pena oppure no? L’equilibrio è impossibile da trovare con Dybala… Le prossime partite diranno su cosa potrà lottare la Roma. Ora arrivano tre partite importanti a metà stagione. Io penso che la Roma possa ancora lottare per l’Europa, non è inferiore a squadre che le stanno davanti…Partecipare alla Conference può essere importante in un processo di ricostruzione…Pronostico di Milan-Roma? Ics…”

