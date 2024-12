RANIERI: “Vorrei Hummels, Paredes e Dybala alla Roma anche l’anno prossimo. Pellegrini? Valuteremo offerte come per gli altri” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Mister Claudio Ranieri parla in conferenza stampa a due giorni dalla sfida di San Siro contro il Milan, diciottesima giornata di campionato di Serie A.

Queste le dichiarazioni rilasciate dall’allenatore giallorosso sulla partita che si giocherà domenica prossima alle 20:45 contro i rossoneri guidati dall’ex Paulo Fonseca.

Tutti recuperati? Come sta Cristante? Col Milan si può riproporre un centrocampista in più?

“Decido sempre la sera prima della gara, vedremo. Hanno tutti la mia fiducia. Hanno recuperato tutti. Su Cristante ho letto qualche critica sui dottori, ma hanno fatto quello che il referto radiologico ci aveva detto. Abbiamo rimproverato chi si doveva e siamo corsi ai ripari”.

L’allenamento del primo gennaio aperto al pubblico è il modo per dare forza in più?

“I tifosi sono il nostro sangue, quello che ci dà la forza di lottare sempre. Quando ero ragazzo si faceva di più, ora è più difficile. Quando me l’hanno chiesto, ho detto di lasciare aperto ai bambini per farli innamorare subito della Roma”.

Più difficile la missione di Ranieri alla Roma o di Fonseca al Milan?

“Tutti gli allenatori hanno le loro difficoltà. Io sono fortunato perchè ho trovato giocatori e società a mia disposizione. Ho un compito gravoso che sto portando avanti con tutto il mio amore”.

Hummels, Paredes e Dybala sono imprescindibili ma sono in scadenza. L’allenatore e il dirigente li vorrebbe qui anche il prossimo anno?

“Sicuramente sì. Secco. Non ci giriamo tanto (ride, ndr)“.

Può mettere un centrocampista in più per limitare Reijnders che è quello che sta facendo meglio?

“Il Milan ha tutti giocatori fortissimi, deve essere uno sforzo di tutta la squadra. Sul proprio campo il Milan è la seconda a incassare gol, e la Roma quella che segna meno, per cui dobbiamo fare una super partita”.

Come si deve approcciare la squadra a partite come Milan e Lazio?

“Sto cercando di dare serenità, poi in allenamento chiedo il massimo. Partite come queste si caricano da sole, sono convinto che faremo una buona gara. Dobbiamo dare tutto e poi vediamo il risultato. I piccoli particolari a volte fanno la differenza, e su questo dobbiamo stare attenti”.

La scelta dell’ad?

“Non sono coinvolto, io penso all’aspetto sportivo”.

La posizione di Pellegrini per gennaio? E’ sul mercato?

“Gode della mia fiducia. Se ci saranno offerte le valuteremo come per tutti gli altri. Deve essere contento soprattutto lui”.

Svilar a chi può essere paragonato?

“Lasciamo stare i paragoni. Sta facendo molto ma molto bene. Lui sa far partire l’azione da dietro o rilanciare lungo. Sta a loro interpretare, a quello che sente in quel momento”.

Su Saelemaekers state già lavorando al suo acquisto?

“Lui si è ambientato benissimo, è uno di quelli che vogliamo tenere. C’è in ballo anche Abraham, vedremo come si svilupperà la cosa”.

Come ha reagito chi non è entrato domenica?

“Tante volte si fanno dei cambi perchè l’avversario fa dei cambi, lì invece stavano tutti spingendo, non mi sembrava doveroso fare dei cambi. Non ho pensato al perchè, tutto qua”.

