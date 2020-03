“ON AIR!” – AUSTINI: “Friedkin? Non me la sento più di fare previsioni”, CORSI: “Sono preoccupato, speriamo non ci ripensi”, LO MONACO: “Adesso vuole vederci chiaro”, GALOPEIRA: “Il calcio non si ferma davanti a niente”, ANGELONI: “Nessuna possibilità che si giochi l’Europeo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “La situazione è drammatica, e il calcio fatica ad accettarlo…che non abbia capito che è necessario fermarsi è pazzesco… Se non c’è la consapevolezza di quanto sia questo problema più grande rispetto al pallone allora forse c’è qualcosa che non va…Friedkin? Qualcosa va detto anche se è secondario rispetto a quello che sta succedendo. E’ ovvio che tutto questo per la piega che ha preso non può che condizionare l’affare e non me la sento più di fare previsioni o di dare aggiornamenti. Sinceramente non mi sento di fare previsioni per le tempistiche. Mi dispiace se ho contribuito a creare delle aspettative…”

Giuseppe Lomonaco (Tele Radio Stereo): “Fidatevi solo delle notizie ufficiali, le varie fake-news che escono sui social sono pericolosissime. Io ho molti amici di Milano che sono i cosiddetti influencer e si sono sentite in dovere di dire cose campate in aria tipo “Milano non si ferma“…ma brutti cretini, era meglio se vi foste fermati… Ho letto un articolo di una scienziata, se la gente si barricasse in casa per tre settimane evitando contatti con l’esterno, la cosa si fermerebbe qui e avremmo debellato il virus…. Purtroppo questa cosa non si può fare, alcune cose non si possono fermare, ma adottare determinate precauzioni può salvare la vita a tante persone…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Il calcio non si ferma davanti a niente. Tommasi ha ragione perfettamente, il mondo del pallone dovrebbe fermarsi. Abbiamo la possibilità di dimostrare che abbiamo ricevuto il messaggio e provare a contenere il contagio. Serve rispetto delle regole, e io mi sento di doverlo fare… In tanti abbiamo sottovalutato quello che stava succedendo, ora non è più il momento di sottovalutare… Se ne può uscire solo rispettando certe regole…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Credo che domani sospenderanno il campionato… Sono preoccupato per Friedkin…con questa emergenza per il Coronavirus il rischio è che ci ripensi. La speranza ovviamente è che il tutto si concluda comunque positivamente. Purtroppo la situazione è di totale emergenza, difficile fare previsioni al momento…”

Ugo Trani (Rete Sport): “La vita, rispetto a chi vive in zone rosse, è praticamente normale. Si va al supermercato, ma magari non vai più al cinema. Ma non è che non esci. Lì invece c’è gente che non esce, escono in pochi. A Roma non c’è il via vai in centro, ma perchè qui di solito ci sono turisti tutto l’anno e allora si vede la differenza. In periferia non è che si fermano, qualcosa si fa, si esce… ”

Alessandro Cristofori (Rete Sport): “Sinceramente ieri non ho visto le partite…non me ne fregava assolutamente niente…”

Alessandro Angeloni (Rete Sport): “Io sono per l’abolizione temporanea, ma anche a lungo termine, del calcio. Però le partite, anche se tristi come quelle viste ieri, comunque aiutano in questo momento a respirare un briciolo di normalità… Ieri, nonostante la giornata frenetica per le notizie che arrivavano, guardare comunque un gesto tecnico un pochino aiuta. Però penso sia giusto fermarsi. L’Europeo per me è già saltato, non c’è nessuna possibilità che si giochi…”

Daniele Lo Monaco (Rete Sport): “Continuo a non essere preoccupato per la malattia in sé, quanto il fatto che va evitato il contagio per non far andare in sofferenza i vari reparti ospedalieri. E la Lombardia è una delle regioni più all’avanguardia per questo, pensate se il contagio dovesse allargarsi a regioni non pronte a certe emergenze. Siamo a una situazione simile a quella della guerra, dove un medico deve decidere chi salvare tra due pazienti che stanno male…uno la salvi e l’altro la lasci morire. Questa è la cosa più preoccupante… Friedkin? E’ ovvio che sia tutto congelato…potrebbe anche esserci uno slittamento, è normale che lui voglia vederci chiaro e tutelare il proprio investimento…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Bisogna essere responsabili, altrimenti qua arrivano i caschi blu dell’Onu! Non è che è finita la vita, la vita prosegue. Ma le accortezze che sono degli obblighi le dobbiamo avere tutti! Se vai in un bar e vedi che c’è un assembramento di persone, bisogna chiamare i carabinieri perchè le persone devono stare distanziate l’una dall’altra!…”

