“ON AIR!” – FALLICA: “Bodo inferiore al Vitesse, ma non sarà facile”, ROSSI: “Preoccupato dalla situazione ambientale”, DI GIOVAMBATTISTA: “Offerte da 30-35 milioni per Zaniolo dalla Premier”, AGRESTI: “Nicolò non può valere quanto Frattesi”

David Rossi (Roma Radio): “Siamo alla vigilia di una partita molto importante per la Roma. Sono convinto che si tratterà di un’altra esperienza rispetto alla partita dei gironi, ma sono preoccupato dalle condizioni ambientali: si giocherà a meno sei, stanotte ha nevicato a Bodo, e la combo campo sintetico-freddo polare potrebbe creare qualche problema alla Roma…”

Luca Fallica (Roma Radio): “Dobbiamo evitare di pensare che la partita di domani sarà semplice. Loro hanno perso tre o quattro giocatori, e questo ci fa pensare di andare in Norvegia e risolverla lì. Questo non succederà, perchè sono una squadra difficile da affrontare, e il dna di quella squadra non può essere stato estirpato perchè sono andati via 3 o 4 giocatori. Sono convinto che la qualificazione non la risolveremo all’andata, ma che faremo un po’ di fatica come contro il Vitesse. Secondo me il Bodo è leggermente inferiore agli olandesi…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Zaniolo al Napoli da Spalletti? La notizia è in prima pagina sul Corriere dello Sport, ma mi sembra una grossa bufala, si capisce subito. Secondo me è solo una roba di procuratori per farsi alzare il contratto con la Roma. Lo hanno fatto tutti, lo ha fatto De Rossi che valeva 100 volte più di Zaniolo, lo ha fatto anche Totti. Roba giusto per riempire le pagine bianche del Corriere dello Sport… Mercato? Per migliorare, la Roma in estate dovrà fare più di Juve, Milan, Napoli e Inter, che sono le squadre che ci stanno davanti. Vedremo…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Il Bodo/Glimt? Una squadra norvegese che arriva a giocarsi un quarto di finale di una coppa europea succede talmente di rado che magari non sono abituatissimi a preparare la ripresa del nuovo campionato in concomitanza con le coppe. Io non metto in dubbio che non siano capaci di prepararlo, è che non sono proprio abituati a farlo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io spero che Mourinho rimanda qui a lungo, e che riesca a trasmettere la sua filosofia di vita e di calcio alla squadra, che lo capiscano. I giocatori lo stanno seguendo in questo, e quelli che rimarranno sono proprio quegli che gli stanno andando dietro in questa idea di vita, più che di calcio. Mourinho dice che per andare oltre ci sono cose che non si possono allenare, e lo puoi pretendere solo con l’empatia…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Manchester City-Atletico Madrid di ieri è stato attacco contro difesa. Io spero che Mourinho abbia visto la partita con i ragazzi per fargli vedere come si difende, la perfezione delle coperture e delle marcature. E’ stata una fase difensiva straordinaria, da studiare…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Trenta milioni per Zaniolo? Ma chi ci compreresti, forse giusto Xhaka più una pippa…ma allora mi tengo Zaniolo, e cerco di vendermi tutta l’altra fuffa che ho in rosa. Il Napoli su Nicolò? Mi sembra davvero difficile che De Laurentiis spenda 50 milioni per una scommessa. Lui non è uno scemo, spende un euro solo se sa che quella cosa ne vale 2. Io non credo che Zaniolo sia scontento a Roma o che sia con la testa altrove. Mourinho ora preferisce mettere un centrocampista in più perchè gli manca il grande regista, Zaniolo paga anche questo, un problema che non deriva solo dal lui ma anche dalla composizione della squadra…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma non ha interesse ad arrivare a una rottura con Zaniolo, e viceversa. Il giocatore deve mettersi a lavorare duro anche per convincere Mancini. Io mi auguro che lo faccia, perchè è un ragazzo che merita. Zaniolo ha 23 anni, ha tutta la carriera davanti… Bodo-Roma è l’occasione migliore per vendicare quei 6 gol, ma è la trappola perfetta. Io non so se è cambiato così tanto il Bodo, la Roma di Mourinho però è un’altra squadra adesso. Non mi espongo, perché ci sono tantissimi gufi…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Alla Roma sono arrivate due offerte per Zaniolo dall’Inghilterra, una da 35 milioni e una da 30. Questo ci dovrebbe dare un parametro del suo valore…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Se davvero sono arrivate due offerte dall’Inghilterra di 35 e 30 milioni, e il calcio inglese è quello che paga di più, allora il valore di Zaniolo in Italia è ancora inferiore a quelle cifre. Meglio tenerlo e valorizzarlo? E’ la Roma che non è convinta a puntare su Zaniolo, mica noi… Se lo metti in vendita a 40-50 milioni, chi lo compra? La Juventus, se deve spendere 50 milioni per Zaniolo, preferirà spenderne 60 e prendersi Milinkovic-Savic, ma scusate…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Zaniolo valutato 30 milioni? Ragazzi, io sono un grande estimatore di Frattesi fin da quando era al Monza, ma Zaniolo non può valere quanto lui. Zaniolo può ancora diventare un campione assoluto, e non può valere 30 milioni. A quella cifra non lo vendi, te lo tieni e lo valorizzi…”

