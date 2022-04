Solbakken e Frattesi, la Roma accelera

AS ROMA NEWS – Qualcosa si muove nel mercato della Roma. Due i nomi caldissimi, uno per il centrocampo e uno per l’attacco, su cui Tiago Pinto sta convergendo in vista della prossima estate.

Per la mediana il gm sta cominciando a muoversi in modo concreto per il ritorno in giallorosso di Davide Frattesi. Stando a quanto racconta l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), i contatti tra Tiago Pinto, Carnevali e l’agente Riso sono sempre più frequenti e si sono intensificati in queste ore.

Per arrivare a Frattesi c’è da battere prima la concorrenza di Inter e Juve, ma ora sembra essere meno forte di prima. Il giocatore, da parte sua, non ha preclusioni: da una parte c’è (quasi sicuramente) la Champions, dall’altra il ritorno a casa. Quella casa che non avrebbe voluto mai lasciare come ha confidato qualche giorno fa in un’intervista e come ha ribadito ad amici romani.

La valutazione da 30 milioni per il centrocampista scenderebbe ulteriormente anche grazie al possibile inserimento in prestito di alcuni giovani come piacciono al ds Carnevali. Di sicuro Felix e Bove mentre per Zalewski c’è il veto assoluto di Mourinho. Altri incontri sono fissati per la prossima settimana. Frattesi in rosa andrebbe a prendere il posto di Veretout.

Per l’attacco invece il nome su cui Pinto sta ragionando da tempo è quello di Ola Solbakken, esterno offensivo di 23 anni che gioca nel Bodo/Glimt, prossimo avversario della Roma in Conference League. Già lo scorso autunno c’era stata una prima chiacchierata con l’entourage del giocatore norvegese, che nelle ultime settimane è stato nuovamente proposto al general manager portoghese.

Un intermediario, rivela l’edizione odierna de Il Tempo (A. Austini – F. Biafora), è stato a Trigoria per discuterne proprio nei giorni che hanno preceduto il sorteggio dei quarti. Solbakken, secondo miglior marcatore della Conference dietro Abraham, è un profilo seguito con attenzione e ci si è informati sulle condizioni, favorevoli, che potrebbero portarlo in Italia.

Il classe 1998 ha un contratto che scadrà il prossimo 31 dicembre e si è anche convinti di poterlo prendere senza esborsi economici, ma è ancora prematuro parlare di cifre e numeri. Di certo il giocatore gradirebbe (e non poco) un trasferimento nella Capitale: soltanto dopo la doppia sfida si deciderà se affondare il piede sull’acceleratore o meno.

