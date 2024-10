“ON AIR!” – FERRAZZA: “Una follia richiamare De Rossi, e non escludo che lo faranno”, JURIC: “Voci di un pre-allertamento”, VISNADI: “La stagione della Roma è già rovinata”, PIACENTINI: “Ola Aina? Spero in qualcosa di meglio”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Hummels in campo con l’Inter? Fosse per me, gli darei pure la fascia di capitano, quindi figuriamoci…ma Juric lo farà giocare? Ho dei dubbi, ci ha sempre detto che non è pronto. Se Hummels è in grado di scendere in campo, per me è il primo titolare lì dietro, e poi assegno le altre due maglie… Ola Aina? A destra ti serve di sicuro qualcosa, ma io spero in qualcosa di meglio di Ola Aina…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Roma coperta a sinistra con El Shaarawy, Zalewski e Angelino? Io vedo sempre un sommare una serie di giocatori, ma con otto esterni non ne fai due buoni… Ola Aina? E’ evidente che Juric abbia bisogno di corridori sulla fascia. Speriamo di non andare a prendere il Maitland-Niles della situazione…magari Ola Aina viene qua e diventa Maicon, non lo so, ma per quello che ho visto al Torino mi sembra un giocatore normale, un cavallo impazzito, non mi sembra meglio di Celik…”

Roberto Bernabai (Rete Sport): “L’atteggiamento dei Friedkin mi sembra sempre più distaccato. Io credo che alle spalle di un grande allenatore se non c’è una grande società le cose si fanno sempre più complicate. La Roma un buon allenatore, una discreta squadra, ma non ha una struttura societaria, e questo incide. Si presenta ai microfoni con un dirigente che non parla nemmeno italiano. Con tutto il rispetto di Ghisolfi mi sembra un po’ poco dal punto di vista dell’impatto comunicativo…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Se terrei Juric o mi riprenderei De Rossi? Per quanto sia una buffonata, io riprenderei De Rossi… Io ricordo una bella Roma quando è arrivato, Pellegrini, Cristante, addirittura Paredes erano rinati. La Roma qualche partita l’ha vinta pure bene, penso a quella col Milan… Ma io penso che non lo richiamano…”

Francesco Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Juric o De Rossi? Io mi tengo Juric fino a fine anno, e poi apro un nuovo ciclo a fine stagione con Allegri, non con De Rossi…Per me sarebbe una follia ricambiare allenatore, sarebbe una follia riportare De Rossi. Io sono più dolce per Daniele giocatore, ma non per l’allenatore. Per me faticherà molto a diventare un grande allenatore, deve cambiare delle cose del suo carattere e trovare una sua strada. Lo potrà fare, ma non ha senso fare questa scuola guida con la Roma. Ora non lo richiamano perchè c’è l’Inter. Quindi mandi a sbattere Juric, e poi vediamo…Ma che si gestisce così la Roma?…Io non sono così sicura che non lo richiameranno…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Hummels? Ha 7 anni più di Hermoso, che sono tanti. A quell’età se non ti alleni meticolosamente poi ne risenti. Io penso che il caso si chiuderà dopo la sosta, perchè se non gioca nemmeno Roma-Dinamo Kiev allora diventa preoccupante. Anche perchè Hermoso non mi sta convincendo più di tanto… Dybala al Galatasaray? Mah, i portali turchi spesso sparano…Se Dybala avrà fatto a gennaio un numero di presenze vicine al rinnovo è un conto, altrimenti potrebbe anche pensare di cambiare squadra…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Io pensavo che Hummels uno spezzone di gara in Svezia potesse farlo, anche perchè gli allenamenti sono importanti ma se non metti mai minuti nelle gambe diventa dura… Dybala? Spero che da Roma-Inter possa partire una nuova stagione per lui, che possa avere finalmente continuità e che inizia a incidere di più come ha fatto negli anni scorsi in giallorosso…”

Marco Juric (Radio Manà Manà Sport): “La giornata di ieri è stata un po’ convulsa, nel primo pomeriggio ci sono arrivate informazioni su un pre-allertamento di Daniele De Rossi per subentrare nuovamente sulla panchina della Roma. Una roba che abbiamo visto fare giusto a Zamparini o Preziosi, ma in un momento di confusione era montata questa possibilità pazza. Poi però è bastato fare tre telefonate per sapere che la posizione di Juric non è in discussione. Ma nella mia visione a 360° della situazione di quello che sta accadendo, c’è una figura ingombrante che sta lì, dietro alle spalle dell’allenatore attuale…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Nella Roma attuale c’è una società? C’è un amministratore delegato? C’è una proprietà presente? Dentro la Roma non c’è chi vuole davvero bene alla Roma. Questa è la cosa che mi preoccupa davvero, è un problema gigantesco. C’è una proprietà americana, fino a poco fa c’era una Ceo greca, un ds francese…ma ndo sta la Roma? In campo giusto Pellegrini, Pisilli, Zalewski…ma nella Roma non c’è la Roma…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma si può ancora riprendere, le prossime due in campionato, Inter e Fiorentina, sono due partite che ci diranno se puoi svoltare. Al momento non c’è la percezione che ci siano 140 milioni sul tavolino, i calciatori acquistati non sembrano avere quel valore. Tolto il centravanti, sono tutti buoni calciatori ma nessuno fa la differenza. Se Dybala non si rimette, qua siamo di nuovo da capo a dodici. Le Fee lo aspettiamo tutti, è stato pagato carissimo, e non si è ancora vista. E poi Hummels…ragazzi, questo calciatore probabilmente aveva smesso… Danso sarebbe stato il colpo giusto, poi è successo quello che è successo…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Andando a memoria, sono sei anni che la Roma non è nel giro delle grandi, l’ultimo è stato con Di Francesco quando arrivò terza. Ora la dimensione è questa, e per questa Roma Juric è l’ideale, come Baroni è l’ideale per la Lazio. Non dico che la Roma sia scarsa, può competere, e Juric può darle qualcosa. Ma prima di diventare una grande squadra, bisogna lavorare. Ma cosa ha fatto la Roma negli ultimi anni? E’ stata competitiva per il titolo? Non mi risulta. Se la Roma è costretta a rimpiangere Dybala, questo vuol dire davvero molto…fermo restando che Dybala è un buon giocatore…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “La Roma è andata a zig zag, e questo lo paghi. Quando sbagli fuori dal campo, questo poi si riflette sulla squadra. Juric, mi dispiace, a me non sembra un allenatore calcisticamente attrezzato per gestire un ambiente difficile e ambizioso come quello della Roma. Se ora davvero pensiamo a Ola Aina, un calciatore che abbiamo già visto tutti, mi sembra il riflesso di dove vuole andare questa società…Siamo solo all’inizio, ma penso che questa stagione sia già rovinata per la Roma…”

Redazione Giallorossi.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!