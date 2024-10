TOTTI: “De Rossi dispiaciuto per i tempi e i modi del suo esonero. Pisilli? La Roma ha trovato un talento. E spero che Bove torni a Trigoria”

AS ROMA NEWS – Francesco Totti ha rilasciato un’intervista ai cronisti presenti a margine della Padel Pro Am Cup a Viareggio e tra i vari temi trattati si è soffermato su Niccolò Pisilli, sull’esonero di Daniele De Rossi e sul possibile ritorno a Roma di Edoardo Bove. Ecco le sue parole.

La reunion dell’Italia del 2006?

“È stata una bella cena, eravamo tutti contenti e a disposizione, ritrovarsi dopo tanto tempo fa sempre piacere. La squadra era una delle più forti in circolazione ma quello che ci ha fatto diventare grandi era il gruppo, remavamo tutto dalla stessa parte”.

Contento per Pisilli?

“Stiamo parlando di un grande giovane promettente e sono contento che la Roma abbia trovato un grande talento. Un grande giocatore e un ragazzo educato con i piedi per terra”.

Anche Bove è un giovane di talento, che sta facendo bene alla Fiorentina.

“Un giocatore che poteva fare bene alla Roma, dispiace che sia stato ceduto, anche se è in prestito con diritto di riscatto. Spero che un giorno possa tornare alla Roma, anche perché è un giovane del vivaio”.

De Rossi ha superato lo shock per l’esonero?

“Nessuno conosce meglio di me Daniele. È dispiaciuto per come è andata, per i tempi e per i modi. Nel calcio succedono queste cose e dalle cose negative si può ripartire”.

