ULTIME DA TRIGORIA – Roma al lavoro senza 15 nazionali. Out Dybala, ok Le Fee e Hummels (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Dopo i due giorni di riposo concessi da mister Juric, oggi la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria per cominciare a preparare la sfida di domenica 20 ottobre contro l’Inter.

Per l’allenatore diverse defezioni: sono infatti ben 15 i calciatori giallorossi che hanno lasciato Trigoria per raggiungere le rispettive nazionali.

Regolarmente in gruppo Enzo Le Fee, che però si allena ancora un tutore piuttosto evidente sul ginocchio destro. Ok anche Mats Hummels, tornato a disposizione dopo l’attacco influenzale dei giorni scorsi.

Ancora out invece Paulo Dybala, alle prese con i soliti guai muscolari, oltre a Stephan El Shaarawy, ai box per un problema al polpaccio: entrambi proveranno a recuperare in vista della sfida contro i nerazzurri in programma tra una decina di giorni.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

