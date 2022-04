“ON AIR!” – FOCOLARI: “Zaniolo in panchina? Così lo distruggono”, DAMASCELLI: “Deve andare via da Roma”, CIARDI: “Prezzo fissato a 80 milioni? Il club ora mostra i muscoli”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Potrebbe essere un fine settimana decisivo per la corsa scudetto, e il Milan ha la possibilità di allungare su due, tre o addirittura quattro squadre. Sampdoria-Roma? Non mi fido mai quando parlo della Roma, conosco i miei polli, sappiamo che spesso i giocatori tendono a sentirsela calda…E’ una partita che nasconde una serie di insidie, ma essenzialmente quello di cui ci fidiamo poco è la Roma…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Il Corriere dello Sport dice che la Roma comprerà un top player a centrocampo, che faranno un investimento alla Abraham. Con 40 milioni ci compri eh. Hojbjerg costa un botto, forse Douglas Luiz, peccato però che non sia portoghese… Quando non hai i soldi da investire è dura, questi secondo me non hanno una lira…ma voi ci credere davvero al fatto che arrivi un top player? Io no. Io temo che arrivi il Xhaka della situazione. Potrebbe essere Paredes il centrocampista del prossimo anno? Non parliamo di un campione, ma di un buon giocatore… Ecco, io sono convinto che la Roma comprerà un buon giocatore, quello sì, ma non un top player…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Zaniolo 80 milioni non li vale, se ne vale 70 Vlahovic… Se la Roma chiede quelle cifre , vuol dire che per il club è incedibile…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “La Roma quest’anno ha cambiato postura. La Roma dice che Zaniolo vale 80 milioni perchè vuole fare una prova di forza, sta mostrando i muscoli. Perchè se decidi di venderlo, magari 80 non li prendi, ma se la Roma facesse capire che Zaniolo è in vendita e che per 40 milioni più bonus glielo incartano, poi quelli si presentano con 20 milioni, eventualmente ci fosse una trattativa. Rosella Sensi per me commise un errore quando di Cassano disse: “Non ci sono più i presupposti per trattare il suo rinnovo”. Il contratto gli scadeva dopo un anno, e alla fine sei stato costretto a regalarlo al Real Madrid…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Zaniolo per me resta un talento straordinario nella disponibilità della Roma. Io domenica lo farei giocare. Al posto di chi? Non di Oliveira, io non indebolirei il centrocampo, forse lo farei giocare al posto di Mkhitaryan… Tra Samp e Bodo mi aspetto pochissimi cambi, penso che giocherà sempre la stessa squadra…Spinazzola in campo nell’eventuale finale di Conference? Se sta bene, sì… Abraham? Non ti dico che già quegli 80 milioni già li vale, ma bisogna cominciare a tenere in conto lo scenario di un’offerta di quel genere. L’intenzione è quella di trattenerlo, ma se poi ti arriva un’offerta di 100 milioni lo vendi, ma di che stiamo parlando…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Se la Roma ha davvero fissato davvero 80 milioni per Zaniolo, allora questo significa che lo vuoi togliere dal mercato. Sarebbe un prezzo assolutamente fuori, perchè lui non può costare quanto Vlahovic… Frattesi? La Roma potrebbe anche decidere di non comprarlo e intascarsi quei dieci milioni della rivendita che gli spettano qualora il Sassuolo lo vendesse ad un’altra squadra. Soldi da investire su un altro centrocampista…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Zaniolo? Se la Roma continuerà a giocare con i due trequartisti, la bocciatura sarà definitiva. Se invece giocherà, significa solo che Mou non lo riteneva utile solo per quella gara, avendo tutte le ragioni. Ma se il giocatore viene ritenuto un fuoriclasse, va fatto giocare sempre. Se invece lo ritieni un prospetto di campione, in certe partite non lo fai giocare. Ma se non giocasse a Genova mi sorprenderei, mi sembra una partita adatta alla coppia con Abraham. Se non giocasse nemmeno domenica, Mourinho lo riterrebbe al momento un giocatore di secondo piano…Io lo aspetto, perchè due infortuni del genere avrebbero ammazzato chiunque. Io lo tengo, e poi l’anno prossimo vedo…Chi farei giocare tra Ibanez e Kumbulla? Per quanto i riguarda farei giocare entrambi e toglierei Mancini, ho un’antipatia particolare per quel giocatore…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Zaniolo? C’è una pausa di riflessione per tutti: per chi lo giudica, per chi lo allena, per il giocatore stesso, che deve vedere chiaro sul suo futuro. Potrebbe partire ancora dalla panchina domenica, ma non penso sia un problema. C’è lo spazio per trovare la strada giusta, che è quella di trovare insieme ai compagni l’amalgama giusta per fare il salto di qualità il prossimo anno. Questo secondo me, ma magari lui già sta pensando di cambiare squadra, che abbia altre mire, che lontano da Roma ci può essere un futuro diverso…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Secondo me Mourinho deve far giocare Zaniolo, non deve metterlo in panchina, perchè così lo distruggono. In un modo o nell’altro, lo stanno distruggendo. Io credo di aver capito qual è il suo problema: Zaniolo dopo il secondo infortunio non è tornato quello che doveva essere, ma nel suo cervello è convinto di esserlo già e invece non lo è. E allora il cervello gli dice di fare certe cose, ma le gambe non riescono a farle. E’ questo il problema. Ma Zaniolo va aiutato in questo momento, e se non lo aiutano, sbagliano…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Zaniolo talento eccezionale? Toglierei quell’eccezionale….E’ la solita didascalia che spiega il calcio italiano. Oggi ho letto anche che era eccezionale il gol del figlio di Totti, quando alla sua stessa età Totti già giocava in Serie A. C’è una leggera differenza…Però ormai dobbiamo sempre vendere i prodotti come fossero eccezionali, e poi i risultati a livello internazionale li conosciamo. Zaniolo è un ragazzo che ha bisogno di crescere. E non si cresce con i social, non si cresce stando con papà e mamma, non si cresce in un ambiente che giustifica certi errori. Secondo me lui deve andare via. Non dico per forza in Italia, ma deve andare via…”

Redazione Giallorossi.net

