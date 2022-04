Roma, è corsa a tre per la destra

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – La Roma sta cercando sul mercato un terzino destro da affiancare a Karsdorp il prossimo anno e Tiago Pinto avrebbe già pronta una short list di tre nomi.

Stando a quanto rivela l’edizione odierna de Il Romanista (P. Torri), il primo nome in elenco è quello di Rasmus Kristensen, 24 anni, esterno danese del Salisburgo. Dei tre è il giocatore che costa di più: è valutato circa 15 milioni di euro.

Costerebbe la metà invece Raoul Bellanova, 21 anni, terzino destro del Cagliari che con i sardi sta disputando un’ottima stagione. I sardi lo lascerebbero partire per una cifra intorno ai 7-8 milioni.

L’ultimo, ma non meno importante, obiettivo al vaglio per la destra è Noussair Mazraoui, 24 anni, in scadenza di contratto dall’Ajax. Il marocchino è però il profilo più difficile da raggiungere, essendo nel mirino anche del Barcellona.

Fonte: Il Romanista